Brigitte Nielsens Baby ist da "Wir sind überglücklich"

Brigitte Nielsen hat aus früheren Ehen bereits vier Söhne im Alter von 23 bis 34 Jahren - nun ist die Schauspielerin erstmals Mutter einer Tochter geworden. "Wir sind überglücklich, unsere schöne Tochter in unserem Leben willkommen heißen zu können", teilten die 54-Jährige und ihr 15 Jahre jüngerer Ehemann Mattia Dessi dem Magazin "People" mit.

Vor rund einem Jahr hatte die Ex-Dschungelkönigin dem Magazin "Bunte" bereits angekündigt, dass sie sich ein Kind dem 39-Jährigen wünsche. Kritik an ihrem späten Kinderwunsch wies sie damals zurück. "Die Leute sind schockiert und halten einen für egoistisch", sagte sie. "Aber wenn ein Mann mit 70 Vater wird, klopft man ihm anerkennend auf die Schulter."

greek lunch....in LA #foodlover #love Ein Beitrag geteilt von Brigitte Nielsen (@realbrigittenielsen) am Jun 21, 2018 um 3:56 PDT

Nun können sich Nielsen und Dessi endlich über ihr Kind freuen. "Es war ein langer Weg und er war es wert", teilte das Paar "People" nach der Geburt von Frida mit. "Wir waren nie mehr verliebt", hieß es. Ihre Schwangerschaft hatte Nielsen erst vor wenigen Wochen auf Instagram öffentlich gemacht. "Die Familie wird größer", schrieb das dänische Model damals zu einem Bild, das sie bereits mit kugelrundem Bauch zeigte.

Brigitte Nielsen wurde in den Achtzigern als Schauspielerin bekannt. 1985 spielte sie mit Arnold Schwarzenegger in dem Film "Red Sonja". Später nahm sie an mehreren Reality-Show-Formaten teil. Im Jahr 2012 wurde sie "Dschungelkönigin" in der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus." Seit 2006 ist sie mit Dessi verheiratet. In den Achtzigern führte sie eine Ehe mit Schauspielkollege Sylvester Stallone.