Queensland Abstimmung in Pyjamas

Um halb drei am Morgen war es mit der Nachtruhe vorbei. Politiker aus dem australischen Brisbane wurden zu einer überraschenden Abstimmung gerufen, wie der "Guardian" berichtete. Für eine passende Kleiderwahl blieb vielen keine Zeit: Barfuß, in Shorts und Football-Trikots stürmten die Politiker der oppositionellen Liberal National Party aus ihren parlamentarischen Schlafzimmern in den Saal.

Grund: Ein liberaler Minister wollte bei einer Debatte über Wasserrechte für Bergbauunternehmen referieren, die sich bis in die Nacht gezogen hatte. Jedoch war der Minister nicht als Sprecher gelistet, so wurde ihm die Rede verwehrt.

Kurzerhand klingelte er seine Kollegen für eine Abstimmung aus dem Bett. Die Politiker der regierenden Labor Party lachten und klatschten, als ihre Rivalen halbnackt in den Saal liefen und ihre Plätze einnahmen.

Erfolg hatten die Liberalen nicht: Die Partei verlor mit 32 zu 42 Stimmen. Nach einer knappen halben Stunde war die ungewöhnliche Sitzung vorüber.