Brit Awards Polyester mit Pailletten

Es gab Preise für David Bowie und Tränen für George Michael: Zwei im vergangenen Jahr gestorbene Pop-Legenden prägten diesmal die Brit Awards. US-Popstar Katy Perry sorgte für eine politische Note.

Zu ihrer Darbietung von "Chained To The Rhythm" inmitten Dutzender weißer Häuser ließ sie zwei Puppenspieler mit Skeletten auftreten, die wie US-Präsident Donald Trump und die britische Premierministerin Theresa May gekleidet waren.

Die Sängerin lief in einem kurzen Kleid über den roten Teppich. Rita Ora hatte sich für ein langes, schulterfreies Kleid entschieden - dennoch waren ihre Beine zu sehen. Nicole Scherzinger setzte auf Stiefel, die deutlich über Kniehöhe reichten und perfekt zum Rest des Outfits passten.

Aber gehören die drei damit zu Ihren Favoriten? Oder sehen Sie eine andere Dame mit ihrem Outfit vorn? Jetzt können Sie entscheiden:

Welcher Look hat Ihnen am besten gefallen?

Stimmen Sie ab! Wir haben eine kleine Auswahl an Outfits zusammengestellt. Den Sieger küren Sie. Und so geht's: Sie sehen immer zwei Fotos im Vergleich. Klicken Sie auf das Outfit, das Ihnen besser gefällt. Das andere verschwindet, ein neues erscheint - am Ende bleibt Ihr Lieblingslook übrig.