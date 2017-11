Wohltätigkeits-Auktion Bild von Britney Spears für 10.000 Dollar versteigert

"Manchmal muss man einfach spielen" steht über einem Video, das Britney Spears kürzlich bei Twitter veröffentlicht hat. Der Clip zeigt die US-Sängerin mit einem Pinsel in der Hand, das Knie auf einem Hocker abgestützt. Sie malt fünf Blümchen auf eine kleine Leinwand.

Sometimes you just gotta play!!!!!! ‍ pic.twitter.com/T3ne9oCZyc — Britney Spears (@britneyspears) 13. Oktober 2017

Das bunte Werk der 35-Jährigen wurde jetzt im Casino "The Venetian" in Las Vegas versteigert - für 10.000 Dollar wie das Magazin "Vanity Fair" berichtet. Das Geld soll demnach in ein Denkmal fließen, das an die Opfer des Massakers in Las Vegas erinnert, bei dem 58 Menschen starben.

It’s #RobinLeach, who just auctioned this @britneyspears piece to ... himself! Yes! Great $10k moment #VegasCares @venetianvegas Ein Beitrag geteilt von John Katsilometes (@johnnykats1) am 5. Nov 2017 um 14:47 Uhr

Gekauft hat es offenbar der Auktionator selbst, wie der Instagram-Beitrag eines Journalisten zeigte. Es ist der Klatschreporter und TV-Moderator Robin Leach. Wohin er sich das feine Kunstwerk stellen will, ist nicht überliefert.