Britney Spears Oops, sie kann singen

Die singt doch gar nicht live. Wenn Britney Spears ("Oops, I did it again") das hört, kann sich ihre Laune auf einen Schlag verfinstern. Im Juli sprach ein Reporter des israelischen Fernsehens die US-Sängern auf die Gerüchte an, wonach sie bei ihren Konzerten nur die Lippen bewege.

Mit giftiger Höflichkeit legte die 35-Jährige los. Dankbar sei sie für die Frage, viele Leute würden das glauben. Es gebe einen Mix aus Playback und ihrem Gesang, weil sie so viel tanze. Aber sie singe auf der Bühne. Live. Die Kritik mache sie wütend, "weil ich mir den Arsch aufreiße".

Britney singing "Something to Talk About" live #shook #pieceofme Ein Beitrag geteilt von Joey Monroe (@joeymonroe) am 19. Aug 2017 um 23:04 Uhr

Als müsse sie einen Beweis präsentieren, hatte Spears bei ihrer jüngsten "Piece of Me"-Show in Las Vegas eine Überraschung für die Zuhörer parat. Im Stil einer Rocklady sang Spears den Neunzigerjahre-Hit "Something to Talk About" von Bonnie Raitt - zweifellos ganz ohne Playback.

Spears verband die Einlage mit ein paar Hieben gegen ihre Kritiker. Die Medien würden sie in einer Minute in den Keller schreiben, in der nächsten an die Spitze der Welt. "Ich bin ein Mädchen aus dem Süden. Ich komme aus Louisiana. Ich mag es echt - und ich will nur sichergehen, dass ihr Scheißkerle etwas habt, worüber ihr reden könnt." Dann röhrte sie los.

Die Gerüchte um Spears halten sich bereits seit Längerem. Im Jahr 2014, so berichtet es die Promiseite "Entertainment Online", wurde auch Tourmanager Adam Leber darauf angesprochen. Er sagte: "Sie singt bei jedem Song grundsätzlich, wenn sie die Kraft hat zu singen." Es sei aber unmöglich, 90 Minuten am Stück zu tanzen und die ganze Zeit zu singen.