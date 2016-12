Elvis-Presley-Imitiation Bruno Mars macht den King

So viel Seide! James Corden kann es gar nicht glauben. Auf seinem Beifahrersitz hat es sich Schmusebarde Bruno Mars bequem gemacht - stilecht im edlen Straßenzwirn. Behutsam tastet Corden über die glatte Oberfläche.

"Wenn ich mich jeden Tag so anziehen könnte, wäre ich auch so glücklich", sagt Moderator Corden ganz aufgeregt. "Das kannst du doch", beschwichtigt ihn Mars. Corden schüttelt daraufhin nur noch bestimmter den Kopf: "Keine Chance, wenn ich das anziehen würde, sähe ich aus, als hätte ich gerade einen Nervenzusammenbruch."

Auf ihrer Fahrt in der Sendung "Late Late Show" beim "Carpool Karaoke" haben Corden und Mars sichtlich Spaß. Gemeinsam singen sie neue und alte Songs des 31-jährigen Popstars. "Versace on the Floor", ebenso wie "Grenade" und "Uptown Funk".

Für Staunen sorgt Sänger Mars bei seinem Gastgeber mit einem überraschenden Fakt aus seiner Lebensgeschichte: Er habe bereits im Alter von vier Jahren seinen ersten Auftritt in seiner Heimat Hawaii gehabt - als Verkörperung seines großen Idols Elvis Presley.

"Kannst du die Lippe machen?", fragt Corden. Sofort verzieht Mars den Mundwinkel in einer perfekten Elvis-Imitation. "Ob ich die Lippe kann", fragt Mars mit gespielter Verachtung. Gemeinsam singen Mars und Corden "Jailhouse Rock", bevor es zum Ende endlich doch einige Modetipps für den Moderator gibt. Und ein eigenes, seidiges Outfit.

"Das ist es. Ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt", schwärmt Corden. Die Antwort von Mars: "Ich hab's dir doch gesagt."