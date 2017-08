Opfer des Trinkwasserskandals Bruno Mars spendet eine Million Dollar an Hilfsorganisaton in Flint

Bruno Mars sichert den Betroffenen des Trinkwasserskandal in der Industriestadt Flint Unterstützung zu. Bei einem Konzert im US-Bundesstaat Michigan kündigte der Musiker an, den Menschen in Flint dort eine Million Dollar spenden zu wollen.

Bruno Mars announced at his Palace of Auburn Hills concert he's donating $1 million to Flint. pic.twitter.com/s7AsK44bmS — WXYZ Detroit (@wxyzdetroit) 13. August 2017

Sein Tourenveranstalter Live Nation und er wollen das Geld an eine Charity-Organisation namens Community Foundation Greater Flint geben, heißt es. Mars war am Samstag in Auburn Hills aufgetreten, rund 50 Kilometer von Detroit entfernt.

Die Stadt Flint war weltweit in den Schlagzeilen getaucht, weil sie Geld sparen wollte und dafür ab dem Frühjahr 2014 ihr Trinkwasser nicht mehr aus dem nahe gelegenen Detroit, sondern aus einem durch die Autoindustrie verseuchten Fluss bezog, dem Flint River.

Die Wasseraufbereitungsanlage des Ortes konnte dessen Wasser jedoch nicht entsprechend den Trinkwasservorschriften aufbereiten. Infolgedessen löste das Wasser Blei aus alten Leitungen, viele Bürger wurden krank. Auch mehrere Todesfälle werden mit der Wasser-Umstellung in Verbindung gebracht. Anderthalb Jahre vergingen, bis die Stadtverwaltung die knapp 100.000 Einwohner über die Gefahren aufklärte. Für Kinder ist Blei besonders schädlich, es kann ihr Gehirn dauerhaft schädigen.

Bruno Mars sagte nun in einer Stellungnahme, er danke dem Publikum aus Michigan, dass es ihn in dieser Sache unterstützt. Es sei wichtig, dass "wir unsere Brüder und Schwester, die diese Katastrophe betrifft, nicht vergessen". Geboren und aufgewachsen ist Mars selbst in Hawaii.