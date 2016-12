Bryan Cranston Mordverdacht und krosse Hühnchen

Knusprige Schenkel, feurige Gewürze: In der Welt von Breaking Bad" ist die Imbisskette "Los Pollos Hermanos" die Firma, hinter der Gus Fring sein Drogenimperium verbirgt. Für ihn kocht der ehemalige Chemielehrer Walter White sein extrareines Chrystal Meth.

Die Rolle des krebskranken Vorstadtvaters auf Abwegen machte Schauspieler Bryan Cranston zum Kultstar. Nun hat er in einem Interview in der Webshow "First We Feast" von seinen ersten Erfahrungen mit der Polizei und einem Restaurant berichtet.

Gemeinsam mit seinem Kollegen James Franco probierte Cranston während des Gesprächs stilecht verschieden scharf gewürzte Hühnchenflügel. Währenddessen erzählte er davon, wie ein Witz ihn einmal zu einem Verdächtigen in einem Mordfall gemacht hatte.

Er habe als Kellner in einem polynesischen Restaurant gearbeitet und mit seinen Kollegen gescherzt, wie man den verhassten Koch namens Peter am besten umbringen könnte, erzählte der 60-Jährige. Sein Vorschlag: "Ich würde ihn aufschlitzen und in einem Wok braten und Moo Goo Gai Peter aus ihm machen."

Am Ende der Saison habe ihn sein Bruder mit einem Motorrad abgeholt und sie seien für einige Wochen durchs Land gefahren. Währenddessen sei der Koch unter mysteriösen Umständen verschwunden.

"Die Polizei kam ins Restaurant und fragte: Gibt es hier jemand, der darüber gesprochen hat, Peter W. wehzutun?", sagte Cranston. Jemand, der nicht mehr im Restaurant sei? So seien die "Cranston Boys" ins Visier der Ermittler geraten.

Es sei eine Fahndung nach ihm und seinem Bruder ausgelöst worden, später habe sich aber geklärt, dass der Koch von einer Prostituierten und ihrem Komplizen erschlagen worden sei.

Mit der wilden Krimi-Story konnte James Franco nicht mithalten, der am Anfang seiner Karriere in der Nachtschicht bei McDonald's gearbeitet hatte. "Es war ein Abenteuer", sagte der 38-Jährige, der mit Cranston im Film "Why Him?" spielt. "Wir mussten aus irgendwelchen Gründen lilafarbene McDonald's-Hüte tragen - es war hart, mit so einem Ding ein Date zu bekommen."