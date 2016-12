Bryan Cranston über Walter White "Das wird die erste Zeile im Nachruf auf mich"

Er mordet, er erpresst, er verkauft Drogen: Walter White, Protagonist der gefeierten Serie "Breaking Bad", ist wahrlich kein Sympathieträger, einerseits. Andererseits wird der krebskranke Chemielehrer in der Serie im Grunde aus Liebe zur eigenen Familie zum Monster - was es für Darsteller Bryan Cranston aber nicht einfacher machen dürfte, ein eindeutiges Urteil über den von ihm verkörperten Charakter zu fällen.

Cranston tut es trotzdem.

Er habe kein Problem damit, vor allem mit dieser Figur in Verbindung gebracht zu werden, verriet er nun in einem Interview mit "Today". "Ich glaube, das wird die erste Zeile im Nachruf auf mich", sagte er: "Vor allem bekannt als Walter White". Und das sei auch völlig okay so. "Ich bin sehr stolz darauf", so Cranston, "ich habe dieses Experiment mit solchem Genuss und solcher Freude durchgeführt."

Mit nach Hause nehmen wollte Cranston den White in sich dann aber doch nicht. "Ich wollte als Bryan nach Hause gehen", sagte der Schauspieler. Andernfalls müsse er die Rolle mit Gewalt aus sich herausholen.

"Am Ende des Tages würde ich ein heißes feuchtes Handtuch wie einen Turban auf den Kopf und eines über mein Gesicht legen", sagte Cranston, "und ich würde einfach da sitzen und die Feuchtigkeit und Hitze, all den Schmutz und das Gift aus mir herausziehen lassen - ebenso wie die emotionale Last, die ich den Tag über mit mir herumgetragen habe, und dann würde ich alles abwischen."

Erst vor Kurzem hatte Cranston erzählt, wie wichtig ihm sein Zuhause und seine Familie als Rückzugsort seien. Über das Kennenlernen mit seiner Frau sagte er: "Wir lernten uns am Set einer furchtbaren TV-Serie namens 'Airwolf' kennen. Jede Episode musste eine Auflösung haben, die einen Helikopter beinhaltete", sagte Cranston über Schauspielerin Robin Dearden, mit der er seit 1989 verheiratet ist.

Die Schauspielerei liegt offenbar in der Familie: Cranstons Tochter Taylor, die 1993 geboren wurde, tritt bereits in die Fußstapfen ihres Vaters. In einer Episode von "Breaking Bad" übernahm sie eine kleine Rolle. Auf die Frage, welchen Geruch er am liebsten möge, antwortete der Darsteller: "Den Nacken meiner Tochter."