Prominente zur Bundestagswahl "Eine bittere Pille"

Von einer Zäsur ist die Rede, von einer tiefgreifenden Veränderung der politischen Landschaft in Deutschland: Die Bundestagswahl beschäftigt nicht nur das politische Berlin. Auch Größen aus Literatur, Wirtschaft, Medien und der Unterhaltungsbranche äußern sich.

Der SPIEGEL hat in seinem Wahl-Sonderheft Prominenten eine Frage gestellt: Was sagen Sie zur Wahl? Die Antworten sind vielfältig. Es geht um den Einzug der AfD in den Bundestag, die Chancen einer Jamaika-Koalition und die Zukunft von Kanzlerin Angela Merkel.

Lesen Sie hier ausgewählte Zitate aus den Antworten. Die ganze Umfrage finden Sie im Wahl-Sonderheft des SPIEGEL.