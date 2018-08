Liebeserklärung an Cameron Diaz "Ich bin so dankbar, der Deine zu sein"

Seit mehr als vier Jahren sind sie ein Paar, seit mehr als drei Jahren verheiratet - doch verliebt sind sie offenbar immer noch wie am ersten Tag. Mit einer romantischen Nachricht hat Musiker Benji Madden seiner Frau, der Schauspielerin Cameron Diaz, zum 46. Geburtstag gratuliert.

"Happy Birthday Babe", schrieb der Good-Charlotte-Sänger zu einem Foto von sich und Diaz auf Instagram. "Es gibt so viele Dinge, die mich stolz auf Dich machen und zeigen, wie besonders Du bist." Für ihn sei Diaz nicht nur die beste Partnerin, sondern auch seine beste Freundin.

Mit ihrer Lebensweise erwecke Diaz in ihm den Wunsch, der beste Mann zu sein, der er in diesem Leben sein könnte. "Ich bin so dankbar, der Deine zu sein, immer und für immer, und Dich mein Ein und Alles zu nennen." Seine Liebeserklärung versah der Sänger mit Herzchen und einer roten Rose.

Diaz und der Gitarrist sind seit Mai 2014 ein Paar. Im Januar 2015 folgte ihre Hochzeit. Madden soll zuvor bei der Mutter der Schauspielerin um ihre Hand angehalten haben.