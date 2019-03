Campino über Gummi-Anzüge auf Flügen "Nicht gerade sexy, aber effektiv"

Tote-Hosen-Sänger Campino schlüpft auf Reisen in eine Art Ganzkörper-Socke. "Es gibt so eine Art Gummi-Anzug, in den ich mich vor Interkontinentalflügen zwänge", sagte der 56-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

"Viele Sportler benutzen sowas ebenfalls, weil es den Kreislauf anregt und man nach einem Zwölf-Stunden-Flug fitter ankommt." Der Anzug sei "wie eine Thrombose-Socke für den ganzen Körper", sagte er. "Nicht gerade sexy, aber effektiv."

Die Kluft ziehe er bewusst erst auf der Flughafen-Toilette an, sagte Campino der Zeitung. "Wir würden die Anzüge nie irgendjemandem zeigen, weil wir darin wie eine Gymnastik-Gruppe aussehen."

Am 28. März erscheint die Dokumentation "Weil du nur einmal lebst" von Regisseurin Cordula Kablitz-Post. Der Film, der im Februar auf der Berlinale Premiere feierte, begleitet die Band bei ihrer Tournee und gewährt exklusive Einblicke. Die Toten Hosen zählen zu den kommerziell erfolgreichsten Bands in Deutschland und wurden 1982 gegründet. Seither verkauften sich ihre CDs mehr als 14 Millionen Mal.