Für Cardi B war die Grammy-Nacht ein voller Erfolg: Als erste weibliche Solo-Künstlerin gewann die 26-Jährige den Grammy für das beste Rap-Album. Ihre Trophäe feierte sie mit ihrem Ehemann, dem Rapper Offset, von dem sie sich im vergangenen Jahr trennte - und hat die Gerüchte um ihren Beziehungsstatus damit wieder angeheizt.

Im Zuge ihrer Trennung hatte es in US-Boulevardmedien immer wieder Gerüchte gegeben, dass Offset die Sängerin betrogen habe. Von einem Ehekrach war auf dem Roten Teppich am Sonntagabend in Los Angeles aber wenig zu spüren.

Der 27-Jährige begleitete die Rapperin zu der Gala und posierte mit ihr vor den Fotografen. Ein offizielles Statement zu ihrem Beziehungsstatus gaben die beiden nicht. Dafür ließ das Ehepaar seine Zungen sprechen und gab sich vor den Kameras einen Kuss.

Auch bei der Preisverleihung wich Offset nicht von der Seite seiner Frau. Als Cardi B den Grammy für das beste Rap-Album entgegennahm, gab er ihr auf der Bühne wieder einen Kuss. Dieses Mal aber einen gemäßigteren Handkuss.

Anfang Februar hatte sich die Rapperin, die mit bürgerlichem Namen Belcalis Almanzarz heißt, zuletzt öffentlich zu ihrer Beziehung geäußert. Dem Magazin "People" sagte Cardi B, dass sie Offset weiterhin regelmäßig treffe. "Ich hänge mit ihm ab, ich rede jeden Tag mit ihm, und wir machen unser Ding."

Dennoch brauche ihre Beziehung Zeit. Sie würden die Dinge langsam angehen, sagte Cardi B. "Wir haben jetzt ein Baby. Darauf liegt unser echter großer Fokus."

Die Künstlerin hatte ihre Trennung von Offset Anfang Dezember per Instagram verkündet. Das Paar hatte im September 2017 geheiratet. Im Juli 2018 kam ihre gemeinsame Tochter Kulture Kiari Cephus zur Welt.