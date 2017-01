US-Schauspieler Vin Diesel will singen

Wenn James Cordon zum "Carpool Karaoke" lädt, ist das meist beste Unterhaltung. Der Moderator der "Late Late Show" im US-Fernsehen setzt sich mit einem Musikstar ins Auto und dreht das Radio auf - dann singen beide aus voller Kehle, meist zu den Hits des prominenten Gastes. Garniert ist das Ganze mit zahlreichen Anekdoten.

Inzwischen hat das Format als Bestandteil der "Late Late Show" längst Kultstatus erreicht. Der jüngst verstorbene George Michael war da, Lady Gaga, Adele, Bruno Mars. Madonna holte auf dem Beifahrersitz sogar zum Spagat aus.

Als Action-Star Vin Diesel ("Fast and Furious") jüngst Gast in der Show war, machte er kein Hehl aus seinem großen Wunsch: einmal beim "Carpool Karaoke" mitmachen. Und um zu zeigen, dass es ihm ernst war, stimmte er auf der Bühne den Song "Consider yourself" an aus dem Musical "Oliver". Moderator Cordon machte prompt mit.

Das Publikum klatschte begeistert. Und Diesel fragte lachend: "Wer von euch will, dass ich beim "Carpool Karaoke" mitmache? Bin ich nominiert? Kann ich es in meiner Heimat New York machen?"

Das Votum von James Cordon steht noch aus.