Dan Aykroyd über Carrie Fisher Drogen, Tränen, Weihnachtslieder

Vier Wochen sind seit dem Tod von Carrie Fisher vergangen, und noch immer ist die Trauerphase nicht vorbei. Etliche Stars haben von der Schauspielerin inzwischen Abschied genommen, selbst bei den Märschen gegen US-Präsident Donald Trump hielten Fans Plakate mit ihrem Konterfei hoch - die Botschaft: Carrie Fisher war ein außergewöhnlicher Mensch, eine außergewöhnliche Schauspielerin.

Und offenbar konnte sie gut feiern.

Das zumindest geht aus einem Essay über Fisher hervor, den Schauspieler Dan Aykroyd nun veröffentlicht hat. Die beiden, die in den Achtzigern für kurze Zeit ein Paar waren, hätten damals etwa ein gemeinsames Wochenende in einem Luxus-Gasthaus am Lake Tahoe verbracht. Komiker Tom Davis hätte sie damals mit einem üppigen LSD-Vorrat ausgestattet - und so genossen beide demnach "drei Tage totales Heulen zu Weihnachtsliedern".

Dieses Wochenende, so Aykroyd, sei vor allem eines gewesen: "eines der mit Sicherheit großartigsten Ereignisse auf diesem Planeten, bei dem LSD eine Rolle spielte".

Fisher und Aykroyd waren nicht nur für kurze Zeit ein Liebespaar, sondern arbeiteten auch zusammen. So traten sie etwa beide in dem Film "Showtime - Hilfe, meine Mama ist ein Star" gemeinsam auf. Ob die beiden bei den Arbeiten für die Komödie 1992 so viel Spaß hatten wie bei ihrem Drogentrip, ist nicht bekannt - der Film über eine junge Frau, die von einer Karriere als Komikerin träumt, gehörte aber eher nicht zu den großen Erfolgen seiner Zeit.

Fisher, die seit den Siebzigerjahren in der "Star Wars"-Trilogie Prinzessin Leia gemimt hatte, war Ende Dezember im Alter von 60 Jahren an einem Herzanfall gestorben. Ihre Mutter Debbie Reynolds starb einen Tag später, sie wurde 84 Jahre alt. Beide wurden in einer privaten Zeremonie beigesetzt, bemerkenswert ist die Form von Fishers Urne: Sie erinnert an eine riesige Pille des Antidepressivum Prozac.

Die Urne darf wohl als eine Anspielung auf Fishers Humor verstanden werden, für den sie zu Lebzeiten so berühmt war - und als Fingerzeig auf die bipolare Störung, unter der sie litt. Die übergroße Pille war schon vor ihrem Tod in Fishers Besitz, sagte ihr Bruder Todd nach der Beerdigung: "Carries liebster Besitz war diese gigantische Prozac-Pille, die sie vor vielen Jahren gekauft hat", sagte er. "Wir haben nichts Angemessenes gefunden und dachten, das würde Carrie gefallen."

