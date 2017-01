Ungewöhnliche Beerdigung Carrie Fisher in riesiger Prozac-Urne beigesetzt

Schauspielerin Carrie Fisher ist auf dem Forrest Lawn Cemetery in Los Angeles beerdigt worden. Bemerkenswert ist die Form ihrer Urne: Sie erinnert an eine riesige Prozac-Pille. Prozac ist ein bekanntes Antidepressivum. Die kapselförmigen, an den Enden abgerundeten Pillen sind halb weiß, halb grün. So sieht auch die Urne aus, die Fishers Bruder Todd Fisher während der Beerdigung am Freitag in seinen Armen hielt.

Die äußerst ungewöhnliche Urne darf wohl als eine Anspielung auf den Humor Fishers verstanden werden, für den sie zu Lebzeiten so berühmt war. Und als Fingerzeig auf Fishers bipolare Störung, die sie in der Öffentlichkeit nicht verheimlichte. Dagegen nahm Fisher zumindest zeitweise unter anderem das Mittel Prozac ein.

Carrie Fisher’s urn is shaped like a Prozac pill because even in death she’s more iconic than us all https://t.co/bIOY4HgXsL pic.twitter.com/8u66sWmmCy — BuzzFeed (@BuzzFeed) 6. Januar 2017

Die übergroße Pillen-Form war vor ihrem Tod schon in Fishers Besitz, sagte ihre Bruder Todd nach der Beerdigung gegenüber dem Unterhaltungsportal "Entertainment Tonight": "Carries liebster Besitz war diese gigantische Prozac-Pille, die sie vor vielen Jahren gekauft hat", sagte er. Zusammen mit Fishers Tochter Billie habe man daher entschieden, die Pillenform als Urne auszuwählen. "Wir haben nichts Angemessenes gefunden und dachten, das würde Carrie gefallen."

Separate Trauerfeier in Fishers Haus

Fisher wurde zusammen mit ihrer Mutter Debbie Reynolds in einer privaten Zeremonie beigesetzt, an der Freunde und Familie teilnahmen. Fisher war am 27. Dezember im Alter von 60 Jahren gestorben, wenige Tage nach einem schweren Herzanfall. Ihre Mutter Reynolds starb einen Tag nach Fishers Tod. Sie wurde 84 Jahre alt.

Meryl Streep, Gwyneth Paltrow, Meg Ryan und viele weitere Stars hatten einen Tag vorher auf einer extra Trauerfeier in Fishers Haus in Los Angeles Abschied genommen.

Ihr Filmdebüt hatte Fisher 1975 mit einer kleinen Rolle in "Shampoo" gegeben. Zwei Jahre später war sie erstmals Prinzessin Leia in der "Star Wars"-Trilogie. Einen kleineren Part übernahm sie 1980 in John Landis' Komödie "Blues Brothers". Auch als Schriftstellerin hatte sie viel Erfolg. Ihren ersten Roman "Grüße aus Hollywood" veröffentlichte sie bereits 1987.

Kurz vor ihrem Tod hatte Fisher ihre Autobiografie "The Princess Diarist" veröffentlicht, in der sie über das Geschehen hinter den Kulissen bei den Dreharbeiten zum ersten "Star Wars"-Film erzählt. 2015 war Fisher in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" nochmals in ihre berühmte Rolle als Prinzessin Leia geschlüpft.

Die Videonachrufe:

Video DPA/ UPI