Nachlass von Carrie Fisher und Debbie Reynolds Hollywood für zu Hause

Glitzernde "Ruby-Slipper", die an den "Zauberer von Oz" erinnern, oder eine lebensgroße Statue von Prinzessin Leia in einer Telefonzelle: Knapp ein halbes Jahr nach dem Tod von Carrie Fisher und ihrer Mutter Debbie Reynolds hat ein Auktionshaus nahe Los Angeles den Nachlass der beiden Schauspielerinnen zur Versteigerung angeboten. Mehr als 1500 Gegenstände vom Regiestuhl bis zum Sommerkleid bietet das Auktionshaus "Profiles in History" noch bis September 2017 an.

Fisher, die seit den Siebzigerjahren in der "Star Wars"-Trilogie Prinzessin Leia gemimt hatte, war Ende Dezember im Alter von 60 Jahren an einem Herzanfall gestorben. Ihre Mutter Debbie Reynolds starb einen Tag später, sie wurde 84 Jahre alt. Beide wurden in einer privaten Zeremonie beigesetzt.

Die Hacienda-Villa der beiden aus dem Jahr 1928 soll ebenfalls unter den Hammer - sowie drei Hektar Grundstück mit Pool, Tennisplatz und Gästehaus. Das Anwesen, das früher Schauspielerin Bette Davis und der Hollywood-Kostümdesignerin Edith Head gehört hatte, steht bei der Immobilienfirma Williams & Williams Estates für 18 Millionen Dollar zum Verkauf.

Die angebotenen Hollywood-Devotionalien dürften dagegen erschwinglicher sein. Dazu zählen etwa auch die Kostüme, die Debbie Reynolds in "Singin' in the Rain" oder "Goldgräber-Molly" trug. Eher von Fisher dürften dagegen die Yoda-Statue oder der "Star-Wars"-Roboter C3PO in Bronze stammen, ein Regiestuhl ziert auch ihren Namen. Teile der Auktionserlöse sollen Initiativen für geistige Gesundheit gestiftet werden - Fisher litt an einer bipolaren Störung. Ihre Urne erinnert an eine riesige Pille des Antidepressivums Prozac.

Video: Trauer um Carrie Fisher - "Die Macht ist mit dir!"

Video REUTERS

Fishers Tod kurz nach Weihnachten hatte zahlreiche Menschen weltweit berührt. Selbst bei den Märschen gegen US-Präsident Donald Trump hielten Fans Plakate mit ihrem Konterfei hoch - die Botschaft: Carrie Fisher war ein außergewöhnlicher Mensch, eine außergewöhnliche Schauspielerin.