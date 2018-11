Schwangere Carrie Underwood "Willie, es ist ein Willie"

Irgendwann hatte Brad Paisley sie soweit: Der Co-Moderator von US-Sängerin Carrie Underwood bei den Country Music Association Awards warf während der Eröffnung der Veranstaltung mehrere Namen von Jungen und Mädchen in den Raum. "Johnny oder June? Keith oder Nicole. Garth oder Trisha. Tim oder Faith. George oder Tammy. Waylon oder Willie?"

Dann verriet die 35-Jährige auf der Bühne in Nashville das Geschlecht ihres zweiten Kindes: "Willie, es ist ein Willie." Das Management der Musikerin bestätigte dem US-Magazin "People", dass sie und Ehemann Mike Fisher, 38, einen Jungen erwarten.

Die beiden sind seit acht Jahren verheiratet, Sohn Isaiah Michael ist dreieinhalb Jahre alt. Underwood geht mit ihrem aktuellen Album "Cry Pretty" im Mai 2019 auf Tournee.

Bei den CMA-Awards werden jährlich die besten Country-Musiker gekürt. Mehr als 7000 CMA-Mitglieder wählen die Preisträger aus. Als Solo-Künstler siegten in diesem Jahr Chris Stapleton und Gastgeberin Underwood.

Der australische Musiker Keith Urban nahm unter Tränen den Country-Top-Preis als "Entertainer des Jahres" entgegen. "Baby Girl, ich liebe dich so sehr. Ich bin mehr als fassungslos", sagte der 51-Jährige am Mittwochabend in Richtung seiner im Publikum sitzenden Ehefrau, der Schauspielerin Nicole Kidman. "Ich wünschte, mein Vater würde noch leben, um das zu sehen", sagte Urban weiter. Auch Kidman war sichtlich gerührt und hatte Tränen in den Augen.