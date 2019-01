Countrysängerin Carrie Underwood hat einen Sohn bekommen. Er heißt Jacob Bryan Fisher - und nicht Willie. "Es ist ein Willie", hatte die Sängerin bei den Country Music Awards im November noch scherzhaft gesagt.

Sie moderierte die Preisverleihung mit Brad Paisley. Und der zwang die Sängerin durch penetrantes Nachfragen zu einem Bekenntnis. Auf der Bühne warf er mehrere Namen von Jungen und Mädchen in den Raum: "Johnny oder June? Keith oder Nicole. Garth oder Trisha. Tim oder Faith. George oder Tammy. Waylon oder Willie?"

Underwood ergab sich schließlich - und sagte "Willie, es ist ein Willie." Das Management bestätigte später: Ja, es ist ein Junge.

Nun ist er auf der Welt. In den frühen Morgenstunden sei er geboren worden, teilte die Sängerin auf Instagram mit. Dazu veröffentlichte sie Fotos von ihrem Ehemann Mike Fisher und dem Sohn Isaiah Michael mit dem Baby. "Unsere Herzen gehen über, unsere Augen sind müde und unser Leben ist für immer verändert", heißt es neben den Bildern.

Underwood und Eishockey-Profi Fisher sind seit acht Jahren verheiratet. Die Sängerin ("Before He Cheats") will mit ihrem aktuellen Album "Cry Pretty" von Mai an auf Tour gehen. Das hatte die siebenfache Grammy-Preisträgerin im August 2018 bei der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft angekündigt.