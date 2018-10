Die französische Schauspielerin Catherine Deneuve räumt ihren Kleiderschrank auf. Im Rahmen des Verkaufs ihres Anwesens in der Normandie sollen auch etwa 300 Modestücke des Designers Yves Saint Laurent versteigert werden, heißt es in einer Mitteilung des Auktionshauses Christie's. Unter den Stücken sollen Mäntel, Kostüme, Kleider und Accessoires sein.

Saint Laurent, der gut mit Deneuve befreundet war, hatte die Filmdiva mehr als 40 Jahre lang eingekleidet. Sie trenne sich "nicht ohne Melancholie" von ihrer Garderobe, gab diese zu. "Das sind die Kreationen eines so talentierten Mannes, dessen Schaffensziel es war, Frauen noch schöner zu machen."

Bei dieser engen Verbindung zwischen Star und Designer wundert es wenig, dass das letzte Modell, welches Yves Saint Laurent 2002 produzieren ließ, ein schwarzes Wolljackett für Deneuve war.

Versteigert werden soll unter anderem ein kurzes, perlenbesetztes Kleid aus dem Jahr 1969, das Deneuve bei einem Treffen mit dem Regisseur Alfred Hitchcock trug. Allein sein Wert wird auf 5000 Euro veranschlagt.

Die Auktion soll Ende Januar in den Räumen des Auktionshauses Christie's, am Rande der Haute-Couture-Modenschauen in Paris stattfinden. Ein zweiter Teil von Deneuves Garderobe soll online versteigert werden.