Charlize Theron Als meine Mutter meinen Vater tötete

Sie werde die Nacht nie vergessen, in der ihre Mutter ihren Vater aus Notwehr tötete, sagte die Hollywoord-Schauspielerin Charlize Theron in einem Interview mit US-Radiolegende Howard Stern. Theron war damals 15 Jahre alt und lebte mit ihren Eltern im südafrikanischen Johannesburg. Ihr Vater, Charles Jacobus Theron, war Alkoholiker und gewalttätig. 1991 erschoss Therons Mutter ihn aus Notwehr. Er hatte gedroht, seine Familie zu töten.

"Ich habe einfach so getan, als wäre das nicht passiert", zitiert unter anderem die "Daily Mail" Theron aus dem Interview. Howard Stern selbst veröffentlichte auf seiner Homepage jedoch nur die Teile des Interviews, in denen Theron über andere Themen sprach.

"Wann immer mich jemand gefragt hat, habe ich erzählt, mein Vater sei bei einem Autounfall ums Leben gekommen", so die Schauspielerin weiter. Sie habe sich nicht wie ein Opfer fühlen wollen. Erst eine Therapie habe ihr geholfen, die Geschehnisse zu verarbeiten.

"Ich habe eine unglaubliche Mutter"

Mittlerweile komme sie mit dem Tod ihres Vaters zurecht, aber was sie weiterhin beschäftige, seien seine Unberechenbarkeit und sein Alkoholismus. "Ich glaube, was mich am meisten beeinflusst hat, war das alltägliche Leben eines Kindes, das in einem Haus mit einem Alkoholiker lebt und nicht weiß, was als nächstes passiert", so Theron.

Ihrer Mutter ist die Schauspielerin indes sehr dankbar. "Ich habe eine unglaubliche Mutter", sagte sie. Sie sei eine große Inspiration für ihr Leben. Ihre Philosophie in Bezug auf den Tod des Vaters sei gewesen: "Akzeptiere, dass es schrecklich ist und treffe deine Wahl: Macht dich das aus? Willst du untergehen oder lieber weiterschwimmen?"