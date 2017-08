Hollywoodstar besucht Schule Haka mit Charlize Theron und Trevor Noah

Sie strecken ihre Arme in die Luft, bewegen sich zwischen den Holztischen nach rechts und links, sie lachen - in ihren dunkelblauen Uniformen tanzen die Schüler in einem südafrikanischen Klassenzimmer. Mitten unter ihnen: Oscarpreisträgerin Charlize Theron und Komiker Trevor Noah.

Die beiden Stars haben in ihrer südafrikanischen Heimat eine Klasse der Oakland-Oberschule im Unterricht überrascht. Die gymnastische Einlage, die dem rituellen Haka-Tanz der neuseeländischen Maori nachempfunden war, bildete den krönenden Abschluss des Besuchs in Kapstadt.

Joining @charlizeafrica @chelseahandler and the coolest teacher Nkosana in the most fun classroom, learning things I wish I had learned about in school. At the end of the lesson they end with an African Haka! Oaklands High in Cape Town. #CTAOP #LifeChoices Ein Beitrag geteilt von Trevor Noah (@trevornoah) am 14. Aug 2017 um 2:42 Uhr

Der südafrikanische Channel24 zeigte ein Video, auf dem Theron und Noah mit Begeisterung den Darbietungen der Schülerinnen und Schüler folgen. Beide gehören zu den Unterstützern der wohltätigen Organisation Life Choices, die sich zugunsten der Schüler engagiert.

Theron, die in ihrem jüngsten Film "Atomic Blonde" eine britische Geheimagentin zum Ende des Kalten Kriegs in Berlin spielt, war bereits zuvor gemeinsam mit ihrer Mutter Gerda beim Bummel an einer Uferpromenade gesichtet worden.