Chris Brown über Beziehung zu Rihanna "Ich habe mich wie ein verdammtes Monster gefühlt"

Acht Jahre nachdem Chris Brown seine damalige Freundin Rihanna verprügelt hat, spricht er öffentlich über den Vorfall. Wie das Magazin "People" berichtet, enthüllt der Sänger in seiner Dokumentation "Chris Brown: Welcome To My Life" Details zu der gescheiterten Beziehung und seinem Angriff auf die Musikerin.

Rihanna und Brown hatten sich bereits 2004 bei einer Modenschau in New York kennengelernt und waren nach kurzer Zeit eine Beziehung eingegangen. Der damals 15-Jährige hatte der damals 16-Jährigen erzählt, dass er als Jungfrau in die Beziehung gegangen war - eine Lüge, die laut Brown schließlich dazu führte, dass die Beziehung sich verschlechterte.

"Sie hat mich dafür gehasst. Ich habe alles versucht, doch es war ihr egal. Sie konnte mir einfach nicht mehr vertrauen," sagte Brown. Zu diesem Zeitpunkt habe es immer wieder Streitereien und auch körperliche Auseinandersetzungen zwischen den beiden gegeben. "Wir haben uns gegenseitig bekämpft. Sie schlug mich, ich schlug sie und es war nie okay," schildert Brown das Verhältnis.

Beiden sei bewusst gewesen, dass ihr Verhalten ungesund sei. Dennoch wurden die Auseinandersetzungen immer heftiger. "Ich habe mich gefühlt wie ein verdammtes Monster," sagt Brown in der Dokumentation. Nach der Grammy-Verleihung 2009 sei die Situation schließlich endgültig eskaliert.

"Es wird mich ewig verfolgen"

Rihanna sei verärgert gewesen, dass die Frau, mit der Brown vor der Beziehung mit ihr Sex gehabt hatte, bei einer Veranstaltung aufgetaucht war. Die Sängerin sei ausgerastet, habe Brown beschimpft und geschlagen. "Sie hat versucht mich zu treten und dann habe ich sie geschlagen, mit der geschlossenen Faust, ich habe einfach zugeschlagen und ihre Lippe verletzt," beschreibt Brown die Attacke.

Danach sei der Sänger selbst schockiert über sein Verhalten gewesen. "Ich fragte mich, warum zur Hölle ich sie geschlagen hatte." Kurze Zeit später trennte sich das Paar. Brown wurde wegen der Prügelattacke von einem kalifornischen Gericht zu fünf Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.

In der Dokumentation sagt der Sänger, dass er den Vorfall bis heute bedauert. "Ich schau mir die Bilder an und denke, das bin ich nicht. Ich hasse es bis heute. Es wird mich ewig verfolgen."