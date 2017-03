Chris Evans Das Jahr, in dem Captain America seine Unschuld verlor

Weiß-rot-blauer Schild, lustiges Fliegerbrillenmützchen - so kennen Kinogänger Chris Evans am besten. Als Captain America räumt Evans in Marvels Comicuniversum unter den Bösewichten auf. Doch offenbar hatte der gebürtige Bostoner die beste Zeit seines Lebens, bevor er zum maskierten Superhelden avancierte.

Kurz vor seinen ersten kleineren Auftritten in der TV-Serie "Boston Public" habe er 1999 ein denkwürdiges Jahr erlebt, sagte der Schauspieler dem Magazin "Esquire". Er habe gewusst, dass er im Sommer in Los Angeles vor der Kamera stehen würde, also habe er die verbliebenen Monate noch einmal genutzt.

"Ich fuhr nach Hause, wachte in diesem Frühling jeden Tag gegen Mittag auf, schlenderte zur Highschool, um meine Buddies zu sehen und auf dem Parkplatz high zu werden", sagte der 35-Jährige. "Ich verlor in diesem Jahr meine Unschuld. 1999 war eines der besten Jahre meines Lebens."

Doch das perfekte Jahr habe sich nicht in eine positive Richtung weiterentwickelt. Nur einen Monat nach seinem Umzug nach L.A. hätten sich seine Eltern scheiden lassen. Ein herber Schlag für den Familienmenschen Evans.

"Ich habe eine innige Beziehung zu meiner Familie und schätze die Bande zu ihr sehr", sagte Evans. "Ich habe immer Geschichten über Menschen geliebt, die sich selbst zugunsten der Familie hintanstellen. Das ist so ein edles Verhalten. Du kannst dir deine Familie nicht aussuchen im Gegensatz zu deinen Freunden."

Besonders in der Scheinwelt Hollywoods wurden diese Gefühle für den Darsteller offenbar auf eine harte Probe gestellt. "Wenn etwas mit einem Freund schiefläuft, hast du die Option, diese Freundschaft aufzukündigen", sagte Evans. "Deine Familie bleibt deine Familie. Dieses System am Laufen zu halten und dafür zu sorgen, dass es nicht nur funktional, sondern auch schön ist, kostet viel Kraft. So ist das auch mit meiner Familie."