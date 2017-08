Chrissy Teigen "Ich fühle mich wahnsinnig unzulänglich"

Chrissy Teigen hat es als Model zum Weltstar gebracht - wohl auch deshalb, das darf man annehmen, weil sie als außergewöhnlich schön gilt. Umso erstaunlicher ist das Lamento, das die 31-Jährige jüngst bei einer US-Schönheitsmesse von sich gab, wie die Zeitschrift "People" berichtet.

Sie sei, so behauptete Teigen bei der Beautycon in Los Angeles, manchmal neidisch, wenn sie die Körper anderer Menschen in sozialen Medien sehe. Auch wenn sie wisse, dass die Bilder bearbeitet seien, um ein Instagram-Hit zu werden. "Ich fühle mich wahnsinnig unzulänglich", sagte Teigen.

Bei ihrem Mann, dem Sänger John Legend ("All of me"), habe sie sich bereits das ein oder andere Mal an der Schulter ausgeweint. "Jeder hat einen Po, jeder hat Kurven, eine schmale Taille, und ich nicht", sagte sie. Sie denke, wenn sie vor Instagram sitze: "Ich wünschte, ich hätte diesen Körper. Nur fünf Kilo abnehmen, und ich könnte so aussehen."

Es sei eine schwierige Phase in ihrem Leben. Denn grundsätzlich wolle sie durchaus entspannt mit ihrem Körper umgehen. Bei den Bildern, die sie selbst bei Instagram poste, achte sie darauf, dass sie in der Regel wenig Make-Up trage. Wegen des Schönheitswahns im Netz wisse bald niemand mehr, wie ein echtes, unbehandeltes Gesicht aussehe.

Teigen ist Mutter einer Tochter. Und für die wolle sie in dieser Sache kein schlechtes Vorbild sein. Vor ein paar Jahren zeigte sich Teigen noch deutlich selbstbewusster: "Es ist mir wirklich egal, wenn Leute sagen, es gefällt ihnen nicht, wie ich aussehe", sagte sie 2015 dem "Vegas Magazine".