Chrissy Teigen Model im Gala-Stress

US-Sänger John Legend wartete bereits auf der "Time 100"-Gala in New York auf seine Frau. Doch Chrissy Teigen schaute vorher noch auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung an der Wall Street vorbei. Die 31-Jährige hatte also Terminstress - und musste dann in ihrer goldfarben glitzernden Abendrobe auch noch durch den Regen huschen, wie Fotos in der britischen "Daily Mail" zeigen.

Das Model schaffte es rechtzeitig zur "Time"-Gala, bei der jedes Jahr die von dem Magazin gekürten 100 einflussreichsten Persönlichkeiten gefeiert werden - darunter diesmal auch Teigens Ehemann. Kleid und Frisur überstanden das widrige Wetter dem Bericht zufolge übrigens unbeschadet.

Die Time-Gala weist traditionell eine hohe Promi-Dichte auf. In diesem Jahr fielen unter anderem die Schauspielerinnen Blake Lively und Demi Lovato sowie die Models Ashley Graham und Naomi Campbell auf - auch dank ihrer Outfits.

Welcher Look hat Ihnen am besten gefallen?

Stimmen Sie ab! Wir haben eine Auswahl an Outfits zusammengestellt. Den Sieger küren Sie. Und so geht's: Sie sehen immer zwei Fotos im Vergleich. Klicken Sie auf das Outfit, das Ihnen besser gefällt. Das andere verschwindet, ein neues erscheint - am Ende bleibt Ihr Lieblingslook übrig.