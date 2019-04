Die Verbindung der Woche...

... präsentierten Chrissy Teigen und John Legend. "Wir sind jetzt eine coole Tattoo-Familie", schrieb die 33-Jährige auf Instagram. Zu sehen sind ihr Unterarm und der Oberarm ihres Ehemanns John Legend. In einer filigranen Linie hat sich das Model "John Luna Miles" unter die Haut stechen lassen - also den Namen des 40-jährigen Musikers, der zweijährigen Tochter und des zehnmonatigen Sohnes. Legends Arm zieren fast die gleichen Namen - statt John ist aber Chrissy zu lesen.

Gestochen haben soll die Liebeserklärung der in Los Angeles lebende Tattoo-Künstler Daniel Winter, wie das Magazin "Vogue" berichtet. Zu seinen weiteren Kunden zählen demnach Schauspielerin Sophie Turner sowie die Sängerinnen Miley Cyrus undLady Gaga. Ob eine von Winter unter die Haut gestochene Liebeserklärung besonders lange hält, ist nicht überliefert.

Die gute Tat der Woche...

... vollbrachte Jacinda Ardern. Die neuseeländische Regierungschefin hat einer gestressten Mutter an der Supermarktkasse den Einkauf bezahlt. Nachdem die Frau, die ihren Geldbeutel vergessen hatte, die Aktion öffentlich machte, räumte die sozialdemokratische Politikerin die Sache nur knapp und eher widerstrebend ein.

Warum sie aushalf? "Weil sie eine Mutter ist", antwortete Ardern, die selbst eine kleine Tochter hat.

Das Kompliment der Woche galt...

...Altkanzler Gerhard Schröder. Dessen Ehefrau bezog sich allerdings auf den SPD-Politiker in den Achtzigern, als sie nun über die Figur ihres Mannes sprach: "Ich hätte ihn auch heute gern noch so schlank", sagte sie der "Gala" über ein Foto von Schröder im Niedersachsen-Wahlkampf 1986. Sie arbeite dran, fügte Soyeon Schröder-Kim hinzu.

In anderen Bereichen kommt Schröder, der an diesem Sonntag 75 Jahre alt wird, den Wünschen seiner Gattin bereits nach - etwa beim Verzicht auf Zigarren: "Er sagt, er wisse nicht, wann genau und warum er aufgehört habe. Ich habe ihm gesagt: 'Du hast wohl geahnt, dass deine zukünftige Frau es nicht leiden wird.' Er raucht jetzt nicht mehr."

Die Rede der Woche...

...hielt womöglich Michelle Williams. Die Schauspielerin äußerte sich erstmals ausführlich über einen Fall krasser Ungleichhandlung: Sie soll für nachträgliche Aufnahmen für den Film "Alles Geld der Welt" lediglich tausend Dollar erhalten haben - wohingegen ihrem Kollegen Mark Wahlberg 1,5 Millionen überwiesen wurden.

Sie sei damals wie gelähmt gewesen, sagte die 38-Jährige nun. "Niemanden hat das gekümmert", sagte sie dem britischen "Guardian" zufolge: "Das war keine Überraschung für mich, es hat einfach meine lebenslang erlernte Überzeugung bestärkt, dass Gleichbehandlung kein unveräußerliches Recht ist."

Den Witz der Woche...

...leistete sich Justin Bieber - sein Aprilscherz kam allerdings nicht so gut an: Der Popstar tat so, als wäre seine Frau schwanger. Als klar wurde, dass er seine Fans hinters Licht geführt hatte, nahmen viele ihm diesen Witz übel. Woraufhin sich der Musiker wiederum zu einer Entschuldigung genötigt sah.

"Ich bin ein Scherzkeks, und es war ein APRIL, APRIL", schrieb der 25-Jährige auf Instagram. Er wolle jedoch Verantwortung übernehmen und bei den Menschen um Entschuldigung bitten, die sich davon angegriffen gefühlt hätten: "Ich wollte keinesfalls unsensibel gegenüber Menschen sein, die keine Kinder bekommen können."

Die bitterste Wahrheit der Woche...

...machte James Corden publik: Übergewichtige Menschen haben in Hollywood kaum eine Chance. "Mollige" Schauspieler würden nicht mit romantischen Rollen besetzt, sagte der britische Moderator dem Schauspieler David Tennant in dessen Podcast - weil die Filmbranche abgeneigt sei zu zeigen, wie die sich verliebten oder Sex hätten.

Übergewichtige würden bestenfalls besetzt als guter Freund von jemandem, der "attraktiv" sei und vielleicht ab und zu einen "komischen Witz" bringen. "Wenn du älter wirst, spielst du wahrscheinlich irgendwo einen Richter", sagte der 40-Jährige.

Den Familienzuwachs der Woche...

...gab es bei "Fifty Shades of Grey"-Hauptdarsteller Jamie Dornan und Schauspielkollegin Amelia Warner. Die beiden sind zum dritten Mal Eltern einer Tochter geworden. Warner teilte das über Instagram mit. "So stolz auf diese drei wunderbaren Mädchen. Es ist eine Ehre, ihre Mutter zu sein", schrieb sie am Sonntag, dem britischen Muttertag.

Dazu postete sie ein Foto von drei Paar Schühchen, darunter ein winziges Paar weiße Babyschuhe.