Christian Bale über Gewichtsschwankungen "Du wirst bald sterben, wenn du so weitermachst"

Christian Bale verlangt seinem Körper für seine Rollen einiges ab. "Er schreit ganz laut auf. Du wirst bald sterben, wenn du so weitermachst", sagte der 45-Jährige bei der Vorstellung der Politsatire "Vice" auf der Berlinale.

Der Oscarpreisträger spielte damit augenzwinkernd auf die Verwandlung in den früheren US-Vizepräsidenten Dick Cheney an, den der Brite in dem Film darstellt. Für die Rolle nahm Bale etliche Kilo zu - und inzwischen wieder ab.

In der Rolle habe er sich manchmal wie ein Bulldozer gefühlt, "wie eine nicht aufzuhaltende Naturgewalt". Bale bezeichnete Cheney, der Vizepräsident unter dem früheren US-Präsidenten George W. Bush war, als einen "Menschen unendlicher Widersprüche". Mit dem aktuellen US-Präsidenten, Donald Trump, könne man ihn jedoch nicht vergleichen, es gebe deutliche Unterschiede zwischen den beiden. So habe Cheney stets gewusst, dass wahre Macht hinter den Kulissen und in der Stille zu finden sei.

"Vice" bei den Oscars in acht Kategorien nominiert

Bales neuer Film "Vice" feiert am Abend Deutschland-Premiere und hat ihm bereits einen Golden Globe eingebracht. Bei den Oscars, die am 24. Februar in Los Angeles verliehen werden, ist der Film in insgesamt acht Kategorien nominiert.

Darauf angesprochen hielt er sich bedeckt: "Es ist ein schönes Gefühl." Er sei sehr dankbar. Die derzeit laufende Filmpreis-Saison ist nach Bales Worten ein "Fest des Films" - und er ergänzte: "Ich bin so stolz auf diesen Film."

Bale gehört zu den erfolgreichsten und bekanntesten Schauspielern der Welt. Dem in Wales geborenen Darsteller gelang vor fast 20 Jahren in der Rolle des psychopathischen Yuppies Patrick Bateman in "American Psycho" der Durchbruch. 2011 erhielt er für seine Darstellung in "The Fighter" den Oscar als Bester Nebendarsteller. Für seine Rolle in "Der Maschinist" nahm er 31 Kilo ab und wog nur noch 55 Kilo - bei einer Größe von 1,82 Meter.