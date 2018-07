Klatsch und Knatsch Verwählt

Die größte Verwirrung...

Geisterhaft Schauspielerin Christina Ricci zeigte ihrem kleinen Sohn die Fantasykomödie "Casper". In dem Film hatte sie selbst als Jugendliche mitgespielt. Genau diese Tatsache löste nun Verwirrung bei dem Dreieinhalbjährigen aus. "Wir haben dann erkannt, dass er noch nicht die Fähigkeit entwickelt hatte, Realität und Fiktion zu unterscheiden", sagte die 38-Jährige "People". "Er hat angefangen, mich über meine Kindheit mit meinem besten Freund, dem Geist, auszufragen", sagte Ricci. Die Kat in "Casper" war eine der ersten Rollen Riccis. Viele ihrer späteren Filme wären sicher noch weniger für ihren kleinen Sohn geeignet -etwa der Horrorstreifen "Sleepy Hollow" oder das Drama "Monster".

Die romantischste Kehrtwende der Woche...

"Für immer glücklich" Heiraten? Noch vor nicht allzu langer Zeit hielt Kaley Cuoco diese Idee für völlig abwegig. Ihr Ex-Mann habe sie für die Ehe ruiniert, sagte sie einmal. Jetzt hat die Schauspielerin sich aber doch getraut - und innige Zweisamkeit für den Rest ihres Lebens beschworen. "Für immer glücklich", schrieb die Schauspielerin bei Instagram und postete Bilder von ihrer Hochzeitsfeier, auf denen sie in einem weißen Spitzenkleid mit Umhang zu sehen ist - und beinahe ein Pferd küsst. Der neue Gatte: Karl Cook, ein Profi-Reiter. Das Paar feierte mit Familie und Freunden in einem Gestüt in der Nähe von San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien, wie "People" berichtet. Im Dezember 2017 hatte das Paar seine Verlobung öffentlich gemacht - hier ist es bei einem Tennisspiel in Kalifornien zu sehen. Cuoco und Cook in New York City Mit Blick auf die Hochzeitsfeier schwärmte Cuoco bei Instagram von einem "unglaublichen Abend". Die Schauspielerin Cuoco wurde mit der TV-Serie "The Big Bang Theory" einem internationalen Publikum bekannt. Während der Dreharbeiten hatte Cuoco nach eigenen Aussagen eine zweijährige Beziehung mit ihrem Kollegen Johnny Galecki, die sie aber geheim hielten. Er war Cuocos erster Ehemann: Ex-Tennisprofi Ryan Sweeting. Das Paar hatte Ende 2013 geheiratet. Die Ehe hielt nicht lange: Im September 2015 reichte Cuoco die Scheidung ein. Er habe das Wort Heirat für sie verdorben, sagte die Schauspielerin in einem Interview mit der "Cosmopolitan".

Die Reiseanekdote der Woche...

"Ich liebe Thomas, aber..." Thomas Gottschalk gehört zu den bekanntesten deutschen Moderatoren - in einem Münchner Luxushotel hat er sogar eine eigene Suite. Doch die Suite ist nicht jedermanns Sache - Schauspieler Til Schweiger hielt es dort zumindest nicht lange aus. "Es hängt ein wahnsinnig großes Bild von mir über dem Bett. Da müssen andere Gäste, die die Suite buchen, schon tapfer sein", sagte Gottschalk der "Bild"-Zeitung. "Ich liebe Thomas, aber das war das grausamste Zimmer, in dem ich jemals gewesen bin. Nach drei Minuten war ich wieder raus", sagte Schweiger der Zeitung. Thomas Gottschalk selbst hat seine eigene Theorie zu dem abrupten Auszug: "Til Schweiger ist, glaube ich, einmal ausgezogen, weil er unter mir nicht schlafen konnte oder seine junge Freundin nur zu mir geguckt hat.“

Die Fotobombe der Woche...

Prominente Hochzeitshelfer Schauspieler Adam Sandler hat einem Brautpaar in Montreal eine besondere Freude gemacht - indem er sich auf ihren Hochzeitsfotos mit ablichten ließ. Auf den Bildern ist der Schauspieler weniger elegant gekleidet als auf diesem Foto von einer Preisverleihung im November 2017. Sandler trug rote Shorts und ein weißes Schlabbershirt. Das Brautpaar war dennoch begeistert von seinem Auftritt: "Wir sagten ihm, dass wir riesige Fans seien, seine Arbeit lieben und all seine Filme gesehen haben", sagte Bräutigam Kevin Goldstein. Er habe die Fotos und die ganze Hochzeit "so viel besser gemacht", so Goldstein. Mit dieser Aktion war Sandler nicht der erste prominente Hochzeitshelfer. Bei einer Lesung in Austin (US-Bundesstaat Texas) unterbrach Tom Hanks vor einer Weile seinen Auftritt, um einem Fan beim Heiratsantrag zu helfen. Er wolle eine Frage stellen, sagte Hanks - und zwar im Auftrag von Ryan. Die Frage laute: "Nikki, willst du mich heiraten?" Das Paar kam danach auf die Bühne - und verlobte sich dort. Es war nicht das erste Mal, dass Hanks sich in Hochzeitsangelegenheiten einmischt: Als er 2016 durch den New Yorker Central Park joggte, stoppte er kurz - und machte kurzerhand beim Fotoshooting eines Brautpaares mit. Auch andere Prominente beglückten Paare schon als sogenannte Wedding Crasher. Katy Perry etwa überraschte ein Hochzeitspaar in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri. Während der Hochzeitsfeier in einem Hotel tauchte die 32-jährige Sängerin plötzlich mit ihrem Team vor den Brautleuten auf. Ein offizielles Foto gibt es dazu nicht. Die Sängerin war gerade unterwegs auf ihrer "Witness"-Tour - hier zu sehen bei einem Konzert im kanadischen Montreal. 2015 unterbrach Barack Obama, damals amtierender US-Präsident, sein Golfspiel, um ein Hochzeitspaar im kalifornischen San Diego zu beglückwünschen. Im selben Jahr tauchte die Sängerin und Schauspielerin Jennifer Hudson spontan bei einer Hochzeit von zwei Männern auf - und gratulierte dem Paar.

Der Baustellenärger der Woche...

Noch ein Rückschlag für Ed Sheeran Popstar Ed Sheeran darf keine Kapelle auf seinem Grundstück in der englischen Grafschaft Suffolk bauen. Der Grund dafür ist offenbar vor allem die Höhe des geplanten Gebäudes - man befürchte, den Eindruck einer zweiten Dorfkirche zu erwecken, heißt es im Ablehnungsbescheid der zuständigen Behörde. Darüber hinaus hat der Sänger auch Ärger wegen seines Hits "Thinking Out Loud". Sheeran ist wegen des Liedes kürzlich verklagt worden. Die Kläger machen geltend, Sheeran habe sich bei einem Hit der Siebziger allzu frei bedient: bei Marvin Gayes "Let's Get It On". Hier ist Gaye bei einem Konzert 1983 zu sehen. Im Jahr darauf starb der Sänger. Sheeran habe unter anderem Rhythmen, Harmonien, Hintergrundgesang und Tempo abgekupfert, heißt es in der Klageschrift. Gaye im Jahr 1976 in London: Drei Jahre zuvor war "Let's Get It On" erschienen. Sheeran oder seine Anwälte haben sich bislang nicht zu der Klage geäußert. Das Management des Sängers musste jüngst einen Auftritt in Deutschland umplanen. Rückschläge erlitt Sheeran auch bei der Planung eines Konzerts, das auf einem Messeparkplatz in Düsseldorf stattfinden sollte. Dafür hätten aber mehr als hundert Bäume gefällt werden müssen. Die Proteste dagegen waren so groß, dass die Stadt die Veranstaltung schließlich absagte. Auch der Flughafen Essen/Mülheim fiel als Veranstaltungsort aus - dort nisteten Feldlerche, zudem gab es Bedenken wegen möglicher Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Nun soll Sheeran in Gelsenkirchen auftreten.

Die fragwürdigste Formulierung der Woche...

...ließ Amber Heard via Twitter ab. Die Schauspielerin hatte erfahren, dass die Einwanderungs- und Zollbehörde, das Immigration and Customs Enforcement (ICE), unweit ihres Hauses einen Kontrollpunkt eingerichtet habe. "Jeder sollte seine Haushälterinnen, Nannys und Gärtner heute Abend nach Hause fahren", schrieb sie. Daraufhin wurde ihr vorgeworfen, sie bediene Stereotype. Nicht alle Einwanderer seien Nannys, Haushälterinnen oder Gärtner.

Heard beeilte sich, sich zu verteidigen. Man darf ihr abnehmen, dass sie ihre Worte einfach nur unbedacht gewählt hat. Sie gilt als eine der schärfsten prominenten Kritikerinnen von Donald Trumps Einwanderungspolitik, war vor wenigen Wochen an die mexikanische Grenze gereist, um gemeinsam mit anderen Prominenten gegen die Trennung von illegal eingewanderten Familien zu protestieren.