Schauspieler Clemens Schick "Im Kloster fühlte ich mich das erste Mal ernst genommen"

1/9: Der Glaube

Clemens Schick

Auf Schicks linkem Oberarm prangt dieses Tattoo von Maria mit Jesus. Als er 21 Jahre alt war, brach Schick sein Schauspielstudium in Ulm ab und ging in ein Kloster nach Frankreich. Er wollte Mönch werden. Nach acht Monaten Ausbildung wiesen sie ihn ab.

Das war die erste große Enttäuschung meines Lebens. Ich war damals fest davon überzeugt, dass das mein Leben sein soll. Aber die Mönche sagten, ich solle lieber weiter Schauspiel studieren. Sie glaubten nicht daran, dass ich die Berufung habe, Mönch zu werden. Trotzdem habe ich noch anderthalb Jahre lang versucht, an diesem Wunsch festzuhalten, bin sechsmal die Woche morgens in die Messe gegangen.

Als ich aufgewachsen bin, wurde ich nicht für besonders intelligent gehalten, weil ich so wahnsinnig schlecht in der Schule war. Aber im Kloster fühlte ich mich das erste Mal ernst genommen. Das hat mich damals sehr berührt. Heute denke ich, die Mönche hatten damals den richtigen Riecher. Ob ich heute noch bete? Nein. Beziehungsweise: Wenn, dann würde ich darüber nicht mehr öffentlich reden. Es ist mir zu intim.

2/9: James Bond

DDP/ MGM/ Columbia Pictures

Schick war zehn Jahre lang am Theater, bevor er 2006 im James-Bond-Film "Casino Royale" zu sehen war: Er spielte Kratt, den glatzköpfigen Handlanger von Bonds Gegenspieler Le Chiffre. Es war nur eine kleine Rolle, doch seitdem kommt kein Bericht über Schick ohne den Zusatz "Bond-Bösewicht" aus.

Ob mich das nervt? Schauen Sie doch allein mal, mit wem ich da stehe: Mads Mikkelsen! Am Theater hatte ich eine sehr gute Zeit mit tollen Regisseuren und Intendanten. Mit 33 habe ich dann Film ausprobiert - und einer der ersten Jobs war gleich "Casino Royale". Bond ist ein Exzess an Perfektion, in jeder Abteilung sind die besten der Welt vereint: Kostüm, Licht, Maske, Produzenten, Schauspieler. Was ich da gelernt habe - an Haltung, wie man mit diesem Beruf umgeht, wie man sich am Set verhält - das ist eine Schule, für die ich immer dankbar sein werde.

3/9: Tod

AP

Eines der jüngsten Projekte Schicks heißt "Stille Reserven": In dem Science-Fiction-Film von Valentin Hitz spielt er einen Makler für Todesversicherungen. 2007 stand Schick bei den Salzburger Festspielen in Hoffmannsthals "Jedermann" als Tod auf der Bühne.

Ich versuche mir immer bewusst zu machen, dass das, was wir erleben, endlich ist. Das löst bei mir einen Zustand aus, den ich Demut nenne. Das ist in meinem Leben ein wichtiger Begriff. Für mich heißt es, dass ich versuche, wach zu bleiben, dranzubleiben, dass ich schätze, was ich habe. Deswegen bin ich beispielsweise Botschafter einer NGO in Südafrika, der Hugo-Tempelman-Stiftung. Deswegen bin ich Mitglied bei Human Rights Watch und in die SPD eingetreten.

4/9: Die Partei

Clemens Schick

Dieses Foto veröffentlichte Schick am 13. August 2016 online, dazu schrieb er: "Es ist vollbracht. Seit heute Mitglied der SPD."

Gewählt habe ich die SPD schon immer, aber mit dem Eintritt in die Partei wollte ich noch klarer Position beziehen. Wir, die wir von Freiheit profitieren - Künstler, Journalisten, Schwule, Lesben, Frauen - wir müssen anfangen, die Rechte zu verteidigen, die uns ein freies Leben erst ermöglichen. Das haben wir in den vergangenen 30 Jahren verlernt, weil wir es nicht mehr brauchten. Gerade jetzt müssen wir die Auseinandersetzung suchen, weil wir sonst aufhören, einander zu verstehen.

Das sind Gespräche, die sind teilweise nicht lustig. Es ist eine Herausforderung, sich in Berlin-Mitte am Strausberger Platz während des Wahlkampfes mit jemandem zu unterhalten, der in Afghanistan und Kroatien war, der aber mittlerweile nicht mehr weiß, wie er sein Leben finanzieren soll - und ihm zu sagen, dass Hass und Rechtspopulismus keine Antworten auf die Probleme in unserer Gesellschaft sind. Ob ich bei ihm etwas bewirkt habe? Ich hoffe es.

5/9: Afghanistan

Clemens Schick

Zweimal war Schick je eine Woche in Afghanistan und hat dort vor deutschen Soldaten Theater gespielt, das Ein-Mann-Stück "Windows. Oder: Müssen wir uns Bill Gates als einen glücklichen Menschen vorstellen?" Bei seiner Reise an Weihnachten 2011 ließ er sich von SPIEGEL-Redakteur Philipp Oehmke begleiten (hier lesen Sie seinen Bericht).

Ich war schon immer politisch interessiert. 2008 habe ich im Zug nach Hamburg einen SPIEGEL-Artikel gelesen über deutsche Soldaten, die aus dem Einsatz zurückkommen - und zwar in eine Gesellschaft, in der sich keiner für sie interessiert. Da habe ich gemerkt: Ich gehöre auch zu denen, die Rot-Grün gewählt haben, die diese Einsätze also mitbestimmt haben. Die aber gar nicht wissen, was genau da passiert. Zwei Monate später saß ich im Flieger von Köln nach Masar-i-Scharif.

Vor meinem zweiten Besuch an Weihnachten 2011 war ich neugierig und wollte sehen, was sich verändert hatte: Die Situation war ja eine ganz andere, die Debatte über den deutschen Einsatz auf einem ganz anderen Niveau. Die Soldaten hatten eine andere Hoffnung auf das, was dieser Einsatz bewirken kann. Mir ist zum Glück bei beiden Besuchen nichts passiert. Aber in Afghanistan habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Angst kennengelernt.

6/9: "Ich bin schwul"

Andreas Hornoff/ Männer Magazin

Im September 2014 erschienen zwei Interviews mit Schick, eins gab er dem Magazin "Männer", eins der "Gala". Darin sprach er zum ersten Mal öffentlich über seine Homosexualität.

Ich habe jahrelang für mich und mit anderen abgewägt, ob ich damit an die Öffentlichkeit gehen soll. Ich liebe Freiheit, für mich ist es das Größte, frei zu sein. Und ich hasse Klischees, und ich hasse Schubladen. Der Gedanke, durch solch einen Schritt in eine Schublade zu geraten, war für mich kaum auszuhalten. Aber ich finde, es gehört zu einer gesellschaftlichen Verantwortung, auch da Position zu beziehen. Es war nicht geplant, dass ich es in diesen beiden Interviews anspreche, die hatte meine Agentin schon früher geplant, um Werbung für meinen Film "Praia do Futuro" zu machen. Aber ich wusste an diesem Tag: Jetzt ist der Punkt gekommen. Komplettes Bauchgefühl. Ich kenne das von mir: Wenn ich dieses Gefühl habe, sollte ich dem folgen.

7/9: Das Schreiben

Clemens Schick

Schick lebt in Berlin, etwa neun Monate im Jahr ist er allerdings unterwegs. Immer mit dabei: Adressbuch und Füller. Gerade war Schick auf Einladung des Goethe-Instituts für das deutsche Filmfestival in Australien. Aus Sydney verschickte er di ese Postkarte: "angelina love from sydney".

Handschriftliche Post ist für mich das intimste Kommunikationsmittel. Ich schreibe jeden Morgen, egal wo ich bin, das gehört zu meiner Routine wie Kaffee und Joggen. Ich schreibe meinen allerengsten Freunden, manchmal ist es nur ein Satz. Es geht darum, mir Zeit für sie zu nehmen und in Gedanken bei ihnen zu sein. Das hat etwas sehr Rituelles, etwas angenehm Ruhiges.

8/9: Der jüngste Schnappschuss

Clemens Schick

Das ist das aktuellste Foto auf meinem Handy. Ich hatte gerade drei Tage frei und war am Wombarra Beach, knapp 70 Kilometer südlich von Sydney. Ich war morgens joggen und habe Kakadu-Schwärme gesehen. Diese Vögel. Diese Natur. Das wollte ich festhalten.

9/9: Das Bild nach außen

Clemens Schick

Dieses Foto hat Schick im Mai 2016 online veröffentlicht, es zeigt ihn gemeinsam mit seiner Kollegin Jella Haase. Die beiden haben für den Film "4 Könige" zusammengearbeitet, er gewann beim Deutschen Filmpreis Bronze.

Jella ist eine wunderbare Schauspielerin, die gerade so viel richtig macht in der Art und Weise, welche Filme sie auswählt. Der Beruf eines Schauspielers hat immer auch mit einem Eindruck zu tun, den man nach außen vermittelt. Sie ist sehr populär geworden durch "Fack Ju Göhte", aber seitdem bereichert sie diesen Eindruck, durch Filme wie "4 Könige" und "Looping".

Welchen Eindruck ich nach außen vermittele? Ich glaube, die Leute nehmen mich wahr als Schauspieler, der den Reichtum des Filmgeschäfts liebt, der kleine Arthouse-Filme genauso wie große Blockbuster macht; der sich für Politik und Menschenrechte und gesellschaftliche Vorgänge interessiert. Aber im Endeffekt müssen das andere bewerten.