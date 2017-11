Trump-Lied bei den Country Music Awards "Bevor er twittert"

"Wir können keines unserer albernen kleinen Lieder singen, weil dies eine politikfreie Sendung ist", sagte Carrie Underwood zu Beginn der Country Music Awards (CMA). Gemeinsam mit ihrem Kollegen Brad Paisley präsentierte die Sängerin am Mittwochabend die Preisverleihung in Nashville. Schnell zeigte sich jedoch, wie wenig ernst es den beiden Musikern mit dieser Ankündigung war.

Die Organisatoren der Preisverleihung hatten zuvor Journalisten verboten, Fragen zu Waffengesetzen, den politischen Positionen der Stars und den Schüssen bei einem Countryfestival in Las Vegas zu stellen. Nach Protesten hatten sie diese Vorgabe zurückgenommen.

Die Gastgeber nutzten die Show für mehr als eine politische Spitze und sangen Lieder wie "Hold me closer, Bernie Sanders". Auch US-Präsident Donald Trump bekam mit dem Song "Before he tweets" sein Fett weg.

In dem Lied zur Melodie von Underwoods Song "Before he cheats", hieß es unter anderem: "Gerade fragt er wahrscheinlich Siri 'Wie zur Hölle buchstabiert man Pocahontas?'". Das alles sei lustig zu beobachten, sangen die beiden Musiker, bis der kleine Raketenmann einen Nuklearkrieg starte - dann erst würde er nachdenken "Bevor er twittert".