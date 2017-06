Fan bei Coldplay-Konzert in München Ferdinands großer Auftritt

Als Ferdinand Schwartz beim Konzert der Band "Coldplay" in München sein Schild mit der Aufschrift "Can I play Everglow for you?" hochhielt, rechnete er wohl eher nicht damit, dass er am Dienstagabend wirklich mit Frontman Chris Martin auf der Bühne stehen würde. Doch genau so kam es. Der Sänger entdeckte das Plakat im Publikum und forderte den 19-Jährigen auf, zu ihm auf die Bühne zu kommen.

"Bist du sicher, dass du das tun willst, junger Mann?", fragte Chris Martin noch - und Ferdinand Schwartz war sich sicher: "Ja", sagte er nachdrücklich und drängte sich unter Jubelrufen und Applaus durch die Menge zur Bühne.

Bevor er sich ans Keyboard setzte, zückte der 19-Jährige sein Handy - ein Foto von diesem großen Moment darf natürlich nicht fehlen. Doch der "Coldplay"-Star winkte ab: "Hier filmen sowieso alle."

Schwartz spielte die ersten Töne auf dem Keyboard und das Publikum jubelte. "Okay, lass es uns ausprobieren", sagte Chris Martin und stimmte die ersten Zeilen des Hits "Everglow" an. Der Teenager begleitete ihn routiniert durch das gesamte Lied und legte sogar ein kurzes Solo ein. Am Ende gab es noch eine Umarmung von seinem Idol, bevor sich der Fan zurück ins Publikum begab.

Coldplay zeigte das Video auf seiner Facebook-Seite. Schwartz selbst schrieb auf Instagram, wie überwältigend der Moment für ihn war: "Chris Martin, danke, dass du mir vertraut und mich auf die Bühne gebracht hast", schrieb er. "Einer der schönsten Momente meines Lebens!"