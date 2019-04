Abendkleider und Jacketts statt Cowboy-Hüten und Jeanswesten: Bei den ACM-Awards in Las Vegas sind die besten Country-Sänger ausgezeichnet worden. Besonders dürfte sich Keith Urban über den Spitzenpreis des "Entertainers des Jahres" gefreut haben.

Der Mann von Nicole Kidman zeigte sich ergriffen von dem Award. "Baby Girl, ich liebe dich so sehr", sagte Urban bei der Gala zu Kidman, die im Publikum saß. Er bedankte sich zudem in einem Tweet für die Auszeichnung. "Country-Musik befindet sich weltweit im Aufschwung", sagte Urban, "ich bin sehr dankbar, Teil davon zu sein."

Sängerin des Jahres wurde Kacey Musgraves. Die Texanerin durfte sich gleich doppelt freuen: Ihr Album "Golden Hour" wurde zum besten des Jahres gekürt.

Leer ging dagegen der Singer-Songwriter Chris Stapleton aus. Er war in vier Kategorien nominiert und hat bereits mit Popstars wie Adele und Justin Timberlake zusammengearbeitet. Dafür debütierte eine Frau, die bislang noch nicht als Sängerin auf einer Bühne gestanden hatte.

Schauspielerin Chrissy Metz ("This Is Us") feierte bei der Show ihre Live-Premiere. Sie sang den Song "I'm Standing With You" aus ihrem Film "Breakthrough - Zurück ins Leben". Er kommt Mitte Mai auch in die deutschen Kinos.