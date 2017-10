Sexuelle Belästigung Courtney Love warnte schon früh vor Weinstein

Courtney Love warnte junge Frauen schon früh vor Harvey Weinstein. Das zeigt ein Video aus dem Jahr 2005, in dem die Sängerin bei einer Veranstaltung des TV-Senders Comedy Central zu sehen ist.

Auf die Frage einer Reporterin, was sie "jungen Mädchen" für ihren Umzug nach Hollywood rate, sagt Love: "Wenn Harvey Weinstein dich zu einer Privatparty in das Four Seasons einlädt, geh' nicht hin."

Veröffentlicht hat das Video das Portal "TMZ". Love äußerte sich später auch auf Twitter dazu: "Obwohl ich keins seiner Opfer war, wurde ich für immer von der CAA ausgeschlossen, weil ich mich gegen Harvey Weinstein aussprach", schrieb sie und setzte dazu den Hashtag #Rape (Vergewaltigung). Die Agentur CAA vertritt zahlreiche namhafte Schauspieler und vermittelt sie an Regisseure und Produzenten.

Etliche Schauspielerinnen werfen Weinstein sexuelle Übergriffe vor. Im Zuge der Affäre berichten immer mehr Frauen von ihren schlechten Erfahrungen in der Branche. So auch die Oscar-Gewinnerin Reese Witherspoon.

Auf einem Event in Hollywood sagte sie auf der Bühne, dass sie im Alter von 16 Jahren von einem Regisseur belästigt worden sei. Die Produzenten hätten ihr das Gefühl gegeben, dass Schweigen eine Voraussetzung ihres Jobs sei. Von wem sie belästigt wurde, sagte sie nicht.

Auf der gleichen Veranstaltung äußerte sich auch Jennifer Lawrence. Zu Beginn ihrer Karriere sei sie von einer weiblichen Produzentin gezwungen worden, nackt neben dünneren Frauen zu posieren. So habe man sie zum Abnehmen bringen wollen. Sie habe sich darüber bei einem anderen Produzenten beschwert. Der habe gesagt, dass er nicht wisse, warum jeder denke, dass sie fett sei. Sie sei doch "fickbar".

Lawrence sagte, dass sie sich damals gefangen gefühlt habe. Erst als Superstar habe sie die Kraft gehabt, Nein zu sagen. "Wir werden dafür sorgen, dass diese schrecklichen Situationen nicht weiter normal sind", sagte sie.