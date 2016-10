Bizarrer Fanbase-Name Cumberbatch hat genug von seinen "Bitches"

Wer über Schauspieler spricht, die gerade total angesagt sind, der kommt um einen Namen nicht drumherum: Benedict Cumberbatch. Spätestens seit seiner Hauptrolle in "Sherlock" ist der Brite ein gefeierter Star. Er ist sogar so beliebt, dass seine Fans einen eigenen Namen haben. "Cumberbitches" nennen sie sich selbst.

Rachel McAdams stand mit Cumberbatch kürzlich für das "Marvel"-Abenteuer "Doctor Strange" vor der Kamera. In einem Interview in der "Ellen DeGeneres Show" sagte die Schauspielerin, sie habe ihren Kollegen einfach fragen müssen, was er von dem Namen für seine Fans halte.

"Er sagte: 'Oh, es ist sehr schmeichelnd, aber ich würde mir wünschen, sie würden sich selbst einen respektvolleren Namen geben. 'Cumberhumans', 'Cumberpeople' oder so etwas'".

"Es muss zu Cumberbatch passen"

McAdams sagte, sie wisse, warum das für die Fans nicht in Frage käme. Es würde sprachlich nicht zu "batch" passen. "Das ist der ganze Punkt: Es muss zu Cumberbatch passen".

Der "Vanity Fair" sagte Cumberbatch selbst, er könne den ganzen Hype um ihn nicht wirklich nachvollziehen. "Ich schaue mich nicht selbst im Spiegel an und denke 'Ja, absolut. Ich sehe, was meine Fans sagen'", hieß es in dem Interview. Zudem sehe er sich dem Vorwurf ausgesetzt, seine Ehe sei lediglich ein PR-Trick.