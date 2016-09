Von Playmate nackt fotografiert Polizei findet Bodyshaming-Opfer

Dani Mathers kennt sich aus mit Fotos, auf denen viel nackte Haut zu sehen ist. 2015 posierte sie für den Playboy und wurde zum "Playmate des Jahres" ernannt. Vor gut zwei Monaten machte die 29-Jährige allerdings unfreiwillig mit einem Bild Schlagzeilen, bei dem sie hinter der Kamera stand.

Die 29 Jährige hatte eine nackte Frau in der Umkleide ihres Fitnessstudios aufgenommen und das Bild über die App Snapchat verbreitet. Dabei machte sie sich über die Abgebildete lustig. "Wenn ich das nicht aus dem Kopf bekomme, dann könnt ihr das auch nicht", sagte sie. Dazu stellte sie ein Foto von sich selbst, auf dem sie krampfhaft versucht, ein Lächeln zu unterdrücken.

Jetzt, gut zwei Monate später, ist die Frau auf dem Foto ausfindig gemacht worden. Der Fitnessstudiobetreiber hatte den Post gesichert und ihn an die Polizei weitergeleitet, wie ABC News berichtet. Laut einem Bericht der Promi-Seite TMZ soll es sich um eine Frau in ihren 70ern handeln. Ob sie wusste, dass die Aufnahme von ihr gemacht wurde, ist demnach nicht bekannt. Sie soll entschlossen sein auszusagen und alles dafür zu tun, das Playmate vor Gericht zu bringen. Die Staatsanwaltschaft prüft dem Bericht zufolge nun weitere Schritte.

Kurz nachdem sie das Foto im Juli gepostet hatte, brach über Dani Mathers eine Welle der Entrüstung herein. "Mädchen, Jugend hält nicht ewig, aber Integrität schon. Was für ein Vermächtnis wirst du hinterlassen?", fragte eine Nutzerin auf Twitter. Eine andere Nutzerin schrieb: "Sie denkt vielleicht sie ist schön aber sie hat allen gerade gezeigt wie hässlich sie in Wirklichkeit ist."

Mathers hatte danach einige ihrer Social-Media-Kanäle auf privat gestellt und ihren Patzer mit mangelnden Technikkenntnissen erklärt. Sie habe eigentlich nur ihrem Freund das Foto senden wollen, weil sie sich aber mit Snapchat nicht auskenne, habe sie es versehentlich an die ganze Welt gesandt. "Es gibt dafür keine Entschuldigung, ich habe viele Frauen verletzt. Sich über fremde Körper lustig zu machen, ist nicht richtig", schrieb sie auf Twitter.

Um ihren eigenen Körper in Form zu halten, musste sich Dani Mathers übrigens ein neuen Platz suchen. Die Fitnessstudiokette, in deren Räumlichkeiten der Vorfall passiert war, kündigte dem Model die Mitgliedschaft.