Alison Brie und Dave Franco Die "Scrubs"-"Mad Men"-Ehe

Am Ende hat es dann doch ein bisschen länger gedauert. Im August 2015 verlobten sich Alison Brie und Dave Franco, nun meldet das Paar Vollzug: Die Schauspieler haben geheiratet, wie ihre Anwälte unter anderem dem US-Magazin "People" bestätigten.

Wirklich überraschend ist dieser Schritt nicht, dabei hatte die 34-jährige Brie offenbar lange gehadert: "Ich weiß gar nicht, ob ich heiraten will", hatte sie 2012 der kanadischen "Elle" gesagt. "Ich war nie das Mädchen, das seine Traumhochzeit geplant hat. Ich habe immer meine Oscar-Rede geübt. Das war mein Traum."

Erst im vergangenen Monat äußerste Brie sich erneut zurückhaltend: "Das Heiraten hat mich nie wirklich interessiert, wahrscheinlich weil ich auf meine Arbeit fokussiert war", sagte sie im Februar dem Onlinemagazin "Yahoo Style".

Mit dem Oscar hat es bislang nicht geklappt für die Schauspielerin, die als Trudy Campbell in "Mad Men" einem großen Publikum bekannt wurde - stattdessen ist sie nun offiziell in einer Art Serien-Ehe. Ihr Mann, der 31-jährige Bruder des Schauspielers James Franco, spielte unter anderem in der Erfolgsserie "Scrubs - Die Anfänger" mit. Die beiden lernten sich 2011 beim Karneval in New Orleans kennen.

Details der Hochzeit gaben die beiden bislang nicht bekannt. Das Paar lässt sich auch selten öffentlich blicken. "Wir gehen uns nicht aus dem Weg, wir stellen uns nur nicht so zur Schau", sagte Brie.