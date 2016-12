Rechtsstreit um schimmelnde Villa Alaba stinkt's

Wer mal in einer Altbauwohnung oder zur Miete im Erdgeschoss gewohnt hat, kennt dieses Problem wohl: Schimmel, vor allem in den kalten Wintermonaten. Was aber, wenn nicht nur eine Zimmerecke befallen ist - sondern große Teile des Kellers einer geräumigen Villa?

Vor diesem Problem steht derzeit David Alaba. Der Fußballprofi des FC Bayern München ist deswegen vor Gericht gezogen: Er will vor dem Landgericht München II von der Vorbesitzerin Sanierungskosten in Höhe von mindestens 137.000 Euro einklagen.

Beim ersten Termin vor Gericht versuchte die Richterin nun, die Parteien in dem Streit zu einem Vergleich zu bewegen. Diese einigten sich jedoch nicht. Nun will sie ein Gutachten über die Bauschäden an dem Haus im Münchner Nobelvorort Grünwald in Auftrag geben.

Die Vorgeschichte: Nachdem der österreichische Nationalspieler mit seinen Eltern im April 2015 in das Haus eingezogen war, entdeckte er im Keller starke Feuchtigkeitsschäden und Schimmel. Der 24-Jährige sieht sich von der vorherigen Eigentümerin getäuscht, da seiner Meinung nach derart massive Mängel bei den Verkaufsverhandlungen hätten erwähnt werden müssen.

Die Schäden seien derzeit noch nicht behoben, um die Beweise nicht zu vernichten, sagte Alabas Anwalt, der mit dem Vater des Sportlers vor Gericht erschienen war. Der Fußballspieler selbst war nicht anwesend. Bei den 137.000 Euro für die Sanierungskosten handele es sich nur um eine vorläufige Schätzung, sagte der Jurist. Die Kosten seien noch gar nicht genau zu beziffern. "Es wird eher teurer."

Die Gegenseite, die die Vorwürfe vehement zurückweist, bot eine Vergleichssumme von maximal 20.000 Euro an. Das lehnte Alabas Anwalt ab. Deshalb gibt es nun eine Beweisaufnahme mitsamt Sachverständigen-Gutachten und Zeugenvernehmungen. Im Februar soll der Prozess fortgesetzt werden.