Ex-Teeniestar David Cassidy Traurige Offenbarung

Als junger Mann war David Cassidy für Millionen Teenager ein Idol. Der US-Schauspieler verkörperte Anfang der Siebzigerjahre in der Serie "Die Partridge Familie" den erwachsenen Sohn der Filmfamilie. Im wahren Leben startete er neben der Schauspielerei eine erfolgreiche Karriere als Sänger, landete mehrere Hits ("I think I love you", "Cherish").

In den vergangenen Jahren war es ruhiger geworden um ihn, von sich reden machte er hauptsächlich mit Ausfällen. Er fuhr mehrfach betrunken Auto, kam deshalb ins Gefängnis, 2015 war er pleite. Zuletzt war er auf kleinen Bühnen unterwegs.

Text vergessen

Am vorigen Wochenende löste ein Auftritt besorgte Fragen aus. Mitschnitte von Fans zeigen, dass Cassidy während seiner Songs plötzlich den Text nicht mehr wusste, einmal verlor er das Gleichgewicht. Nun gab der 66-Jährige dem US-Magazin "People" ein offenes Interview - und erklärte den Hintergrund seiner Aussetzer: Er leide an Demenz.

Er habe das nicht wahrhaben wollen, sagte Cassidy. "Aber ein Teil von mir wusste immer, dass das kommen würde." Seine Mutter und seine Großmutter hätten unter der Krankheit gelitten. Er habe zusehen müssen, wie seine Mutter ihn am Ende kaum noch erkannte.

Nun habe er eine Entscheidung getroffen: Er wolle nicht mehr als Musiker unterwegs sein, sondern sich auf seine Gesundheit und sein Wohlbefinden konzentrieren. "Ich möchte lieben. Und ich möchte das Leben genießen."