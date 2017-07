Hasselhoff wird 65 "Lieba David"

Lieba David,

verzeih, dass dieser Brief so spät kommt; ich habe fast 30 Jahre für ihn gebraucht. Aber jetzt, zu Deinem 65. Geburtstag, sollst Du ihn endlich haben.

Als ich begann, ihn zu schreiben, warst Du in etwa so alt wie ich jetzt. Es sollte ganz klassische Fanpost werden, wie ich sie aus der "Bravo" kannte. Ich wollte Dir damals erzählen, dass ich nicht nur "Looking for Freedom" toll fand, wie all die Mädchen, die Dir zujubelten.

Nein, ich kannte mich aus: Von meinem besten Freund Florian hatte ich mir Dein allererstes Album "Night Rocker" auf Kassette überspielt und auswendig gelernt. Ich war empört, dass es nur die Österreicher auf Platz 1 ihrer Charts hievten und es in Deutschland gerade mal Platz 30 erreichte.

Ich wollte Dir von meinen zwei größten Triumphen erzählen damals. Der erste: Nachdem ich sie bekniet hatte, schenkte mir die schöne Ilona aus dem Judoverein den kompletten Starschnitt von Dir - dieses Poster in Lebensgröße, zusammengeschnipselt aus unzähligen "Bravo"-Heften, auf dem du das rote "Knight Rider"-T-Shirt trägst. Ilona brauchte ihn nicht mehr, sie hörte jetzt New Kids. Und ich konnte es zu den anderen 65 Postern hängen.

Der zweite Triumph: Ich berührte Kitt, Deinen sprechenden Sportwagen. Du hattest ihn mitgebracht zu deinem Konzert; das rote Pendellicht sauste unter der Motorhaube hin und her; er stand in der Deutschlandhalle hinter Absperrgittern und Sicherheitsleuten. Aber mit meinen zehn Jahren war ich schnell genug, durch die Gitter zu fassen, ohne dass es jemand merkte.

Wie wenig damals reichte, um einen Zehnjährigen zu begeistern, nicht nur musikalisch. Wäre ich heute zehn und hätte Dein Auto berührt, hätte ich wahrscheinlich ein Selfie davon oder eine Snapchat-Story daraus gemacht. Noch wahrscheinlicher wäre mir Dein Auto aber ziemlich egal: Mein Smartphone hätte mehr Rechenleistung als Dein schwarzer Trans Am aus den Achtzigern. Und der Mercedes meines Opas könnte besser selbstständig einparken.

Aber es waren andere Zeiten damals, im Fernsehen versuchte Alf, die Katze der Familie Tanner zu fressen, und Captain Picard flog mit einem neuen "Raumschiff Enterprise" im ZDF dorthin, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen war. Helmut Kohl war noch nicht tot, er war noch nicht mal Kanzler der Einheit, sondern einfach nur der Bundeskanzler, über den meine Eltern zwar fluchten, den sie aber nicht abwählen konnten, weil man in West-Berlin eben nicht richtig mitmachen durfte bei der Bundestagswahl.

Deine Show in der Deutschlandhalle, das war mein erstes Konzert. Ich hatte meiner Mutter erlaubt, mich zu begleiten, und Du spieltest zwischendurch ein Beatles-Medley für sie. Die "taz" überschrieb ihren Konzertbericht später mit "Das singende Sandmännchen", weil ich nicht der einzige Gerade-So-Teenager im Publikum war und meine Mutter nicht die einzige Erziehungsberechtigte. Ich klebte den Zeitungsausschnitt zu den anderen in mein Album.

Ich bin Dir nicht böse

Wir lernten in der Schule damals gerade "Schreiben nach Gehör", auch wenn die Methode noch nicht offiziell so hieß. Fehler waren keine Fehler, sondern "Lernchancen", auf die uns die Lehrer, die wir natürlich duzten, vorsichtig aufmerksam machten. Eltern wurden gebeten, es ebenso zu handhaben. Wenn ich ehrlich bin, habe ich nur die ersten beiden Wörter dieses Briefes damals geschrieben, die Anrede "Lieba David". Ich weiß nicht mehr, was mich damals davon abbrachte, diesen Brief zu beenden, vielleicht kam eine neue Folge "Alf" oder "MacGyver".

Fast 30 Jahre, neun Studioalben, elf "Baywatch"-Staffeln und mehrere Comeback-Versuche später, schreibe ich ihn zu Ende, um Dir zu sagen: Ich bin Dir nicht böse, dass meine Generation noch immer ausgelacht wird in aller Welt, weil wir Dir einst zujubelten.

Ich bin Dir auch nicht böse, dass die Kollegen in der Redaktion immer zuerst an mich denken, wenn es darum geht, Texte über Dich zu schreiben.

Nein, ich bin Dir dankbar, David. Denn du hast die Deutsche Einheit möglich gemacht. Nicht, weil Du die Mauer niedersangst, wie es manchmal heißt. Das ist Quatsch. Aber durch Dich wurde der Welt klar: Sie muss keine Angst vor Deutschland haben. Ein Volk, das jemandem zujubelt, der Sonnenbrille mit Leuchtdioden und dazu Glitzersakkos trägt, der als Bademeister-Darsteller Erfolge feiert - so ein Volk muss man nicht ganz so ernst nehmen. Und wir uns selbst auch nicht.

Herzlich, dein Oliver