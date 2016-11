Früherer NBA-Star Dennis Rodman wegen Fahrerflucht angeklagt

Kaum ein erfolgreicher US-Sportler hat in den vergangenen Jahren so sehr polarisiert wie Dennis Rodman: Mal flog der heute 55-Jährige öffentlichkeitswirksam nach Nordkorea und bejubelte öffentlichkeitswirksam Diktator Kim Jong Un, mal landete der Exzentriker nach Ausfällen gege kritische Reporter in einer Entzugsklinik.

Nun macht der frühere Spitzensportler erneut negative Schlagzeilen: Wegen Fahrerflucht, Falschfahrens und Sachbeschädigung muss er sich vor einem US-Gericht verantworten, wie die Polizei im kalifornischen Santa Ana mitteilte. Rodman soll im Juli auf der Autobahn Interstate 5 im Bundesstaat Kalifornien die falsche Spur genommen haben und frontal auf ein entgegenkommendes Auto zugerast sein.

Der Fahrer dieses Wagens krachte bei einem Ausweichmanöver in eine Leitplanke, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Rodman sei in seinem Geländewagen weitergefahren, ohne mit dem anderen Fahrer auch nur zu sprechen. Außerdem soll er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs gewesen sein.

Der Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt. Rodman droht den Angaben zufolge eine Haftstrafe von bis zu zweieinhalb Jahren. Der Fall soll am 20. Januar verhandelt werden.

Der Ex-Basketballer, der mehrere Jahre in der US-Profiliga NBA spielte, hat in der Vergangenheit häufiger mit Drogen- und Alkoholexzessen Aufsehen erregt. Zuletzt machte Rodman von sich reden, weil er den künftigen US-Präsidenten Donald Trump im Wahlkampf unterstützte.

