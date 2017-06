Petition nach Nordkorea-Besuch Rodman soll aus der Hall of Fame fliegen

"Er wolle Türen öffnen", sagte Rodman kurz vor seiner Ankunft in Nordkorea. Jetzt könnte sich bald eine Tür für ihn schließen. Die Organisation für Opfer des Kommunismus (VOC) fordert Rodmans Ausschluss aus der Hall of Fame der NBA und hat dafür eine Petition eingerichtet. Aber Dennis "The Menace" kann vorerst beruhigt sein: Einen Tag nach ihrer Erstellung hatte die Petition gerade mal 430 Unterstützer gefunden

Der fünfmalige NBA-Sieger sorgte bereits mehrfach mit Reisen nach Nordkoreafür Unverständnis in den USA. Seine freundschaftliche Beziehungzu Diktator Kim Jong Un kam in der Heimat nicht gut an.

Ausschlaggebend für die Petition war nun der Tod des US-Studenten Otto Warmbier.Warmbier starb nur wenige Tage nach seiner Freilassung aus Nordkorea. Er war am 13. Juni kurz nach Rodmans Ankunft aus "humanitären Gründen" aus der Haft entlassen worden. Einen Zusammenhang mit der Reise des Ex-Basketballers gab es nicht. Die genaue Todesursache ist nicht bekannt, eine Obduktion wird es auf Wunsch der Eltern des Verstorbenen nicht geben. Die US-Regierung gibt Nordkorea die Schuld am Tod des Studenten.

Die VOC sah sich nach den jüngsten Ereignissen zum Handeln gezwungen. "Otto Warmbier wurde vom nordkoreanischen Regime getötet. Die barbarische Behandlung ist kein Einzelfall", teilte VOC-Direktorin Marion Smith mit.