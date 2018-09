Désirée Nosbusch hat geheiratet "Ich habe alle meine Schwestern bei mir"

Glücklich lächelt Désirée Nosbusch in die Kamera - und dafür gibt es einen Grund: Die Schauspielerin ("Bad Banks") hat am Wochenende geheiratet. Im Dom von Oderzo, einer kleinen Stadt in der Region Venetien, gaben sie und ihr Mann sich das Jawort.

Bereits vor einem halben Jahr heirateten die Schauspielerin und der Kameramann standesamtlich im kleinen Kreis, nun folgte in Italien die kirchliche Hochzeit und die große Feier. Die 53-Jährige und ihr Mann wurden von Luxemburgs emeritiertem Erzbischof Fernand Franck getraut, wie die "Bild"-Zeitung schreibt. Er habe den Brautleuten auch ein besonderes Geschenk übergeben, berichtete das Blatt weiter: einen Segen per Urkunde von Papst Franziskus.

Bilder von der Feier zeigen Nosbusch in einem weißen Kleid mit Spitzenoberteil. Ihr meterlanger Schleier wurde von ihren Kindern Noah-Lennon und Luka getragen.

Auf Instagram postete die 53-Jährige nach der Trauung ein Foto, das sie gemeinsam jubelnd mit Hochzeitsgästen zeigt. "Ich habe alle meine Schwestern bei mir", schrieb sie zu dem Bild.

Für Nosbusch ist es die zweite Ehe. Von 1991 bis 2002 war sie mit dem österreichischen Komponisten Harald Kloser verheiratet. Er ist auch der Vater ihrer beiden Kinder.