Diddy über seine Kinder "Ich bin der glücklichste Mann der Welt"

Mit einem Einkommen von 130 Millionen Dollar im vergangenen Jahr führt Sean "Diddy" Combs die Liste der bestbezahlten Promis der Welt an, die das Wirtschaftsmagazin "Forbes" jährlich veröffentlicht. Doch der Rapper und Modedesigner misst dieser Auszeichnung offenbar nicht viel Wert bei: "Die 'Forbes'-Liste ist mir egal", sagte Combs dem Magazin "People" in einem Interview. "Mir ist es wichtig, ein guter Vater zu sein."

Der 47-Jährige, der nie geheiratet hat, ist Vater dreier Töchter und dreier Söhne. Sein ältestes Kind, Sohn Quincy Brown, ist 26, sein jüngstes, Tochter Chance, ist zehn Jahre alt. "Sie sind gütige, tolle Menschen", sagt Diddy. "Sie tragen viel Liebe im Herzen. Ich bin der glücklichste Mann der Welt."

Das ist laut Diddy vor allem ein Verdienst der Mütter seiner Kinder, Misa Hylton-Brim, Kimberly Porter und Sarah Chapman. Er sei dankbar für die tollen Beziehungen mit diesen "starken, intelligenten und schönen schwarzen Frauen".

Combs wurde in den Neunzigerjahren unter dem Pseudonym "Puff Daddy" zum Rapstar. Mit Hits wie "I'll Be Missing You" und "Bad Boy For Life" katapultierte er sich in den Charts regelmäßig an die Spitze. Laut "Forbes" steht Diddy kurz davor, in den Klub der Milliardäre aufzusteigen. Sein Vermögen wird auf 820 Millionen Dollar geschätzt.