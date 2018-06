Waldbühne in Berlin Hörsturz bei Campino - Tote Hosen sagen Konzert ab

Die Toten Hosen haben kurzfristig ein Konzert in Berlin abgesagt. Grund dafür ist eine Erkrankung ihres Sängers, wie die Band auf ihrer Facebookseite wenige Stunden vor dem Einlass bekannt gab: "Leider müssen wir Euch mitteilen, dass bei Campino heute Morgen ein Hörsturz diagnostiziert worden ist." Auf Anweisung der Ärzte könne daher der Auftritt am Abend auf der Waldbühne nicht stattfinden.

Ob weitere Konzerte der aktuellen "Laune der Natur"-Tour abgesagt werden müssen, ist offenbar noch nicht klar. "Wie es weitergeht, geben wir sobald wie möglich bekannt", schreibt die Band. Noch am Donnerstagabend hatten die Toten Hosen auf der Waldbühne gespielt.

Erst vor wenigen Tagen schaffte Campino es mit einem illegalen Badeausflug in Dresden in die Schlagzeilen. Nach einem Konzert in der sächsischen Landeshauptstadt stieg er nachts in Begleitung in ein Freibad ein - und hatte deshalb sogar Ärger mit der Polizei. Der Streit wurde jedoch mittlerweile offenbar beigelegt.