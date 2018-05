Don Johnson über "Fifty Shades of Grey" mit Tochter Dakota "Ich würde mir das nie ansehen"

Die eigene Tochter in einem Hollywoodstreifen - für viele Eltern wäre das wohl ein Grund ins Kino zu gehen. Nicht so für Don Johnson: Er will seine Tochter nicht als Anastasia Steele in der SM-Romanze "Fifty Shades of Grey" sehen - das erzählte der Schauspieler dem US-Promimagazin "People".

"Ich würde mir das nie ansehen", sagte der 68-Jährige. Er wolle seine 28-jährige Tochter nicht gefesselt in dem "Roten Zimmer des Schmerzes" sehen. Selbstverständlich wisse er, dass die Szenen nur gestellt seien, aber: "Als Vater sind da bestimmte Bilder, die du nicht in deinem Kopf haben willst."

Allerdings scheint der Verzicht auf den Film Johnson auch nicht besonders schwer gefallen zu sein: "Ich würde ihn auch nicht gucken, wenn sie nicht mitspielen würde. Das ist einfach nicht mein Ding."