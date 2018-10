Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren hat eine Wette gegen den US-Präsidenten Donald Trump gewonnen. Hintergrund ist die Kontroverse um ihre Abstammung: Warren gibt an, dass unter ihren Vorfahren amerikanische Ureinwohner waren.

Trump hatte das bezweifelt: Auf einer Kundgebung im Juli sagte er, dass er eine Million US-Dollar an eine Wohltätigkeitsorganisation ihrer Wahl spenden werde, wenn sie einen DNA-Tests mache.

Nun liegt das Ergebnis des Tests vor, wie die Zeitung "Boston Globe" berichtet. Es gebe "solide Beweise" dafür, dass einer von Warrens Vorfahren Ureinwohner war. In dem Gutachten des Genetikers Carlos D. Bustamante von der US-Elite-Universität Stanford ist die Rede von einem Verwandten Warrens, der sechs bis zehn Generationen vor ihr gelebt habe.

DPA US Präsident Donald Trump

Auf Twitter erinnerte die Politikerin Trump an seine Aussage. Sie forderte ihn auf, eine Million US-Dollar an die Organisation NIWRC zu spenden. Sie setzt sich für die Rechte indigener Frauen in den USA ein.

Trump selbst will von der Sache nichts mehr wissen. Vor Journalisten sagte er laut CNN: "Wen interessiert das?" Er habe das nicht gesagt. "Lesen Sie das nochmal nach." Später sagte er, dass er nur spenden werde, wenn er Warren persönlich testen könne.

Tatsächlich gibt es ein Video des Auftritts vom 5. Juli im US-Bundesstaat Montana. Darin erklärt Trump, dass er Warren, die überlegt im Jahr 2020 als Kandidatin bei der Präsidentschaftswahl anzutreten, in einer Debatte zu einem DNA-Test auffordern werde. In Anspielung auf Warren sprach er von einer "Fake-Pocahontas".

Pocahontas war die berühmte Tochter des Häuptlings Powhatan-Sachem, es ist auch der Titel eines Disney-Films. Trump hat diesen Namen schon in der Vergangenheit für Warren benutzt: bei einer Ehrung von Navajo-Veteranen im Weißen Haus. Sie haben im Zweiten Weltkrieg für die USA gekämpft.

Ein Sprecher einer Ureinwohnervereinigung sagte dem Sender NBC damals, Trumps Äußerung habe einen rassistischen Beigeschmack. Er nutze eine historische Figur in einem abfälligen Sinn, zumal denkbar unpassend im Kontext einer solchen Ehrung.