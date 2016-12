Silvesterparty Trump lässt es mit Stallone krachen

Los geht es mit einer Cocktail-Hour im Freien, anschließend wird drin gegessen und zur Musik der Band "Party on the Moon" getanzt, bis ein Uhr morgens. So jedenfalls steht es im Programm. 800 Gäste erwartet der künftige US-Präsident Donald Trump, 70, zur Silvesterfeier in seiner Ferienanlage Mar-a-Lago in Palm Beach im US-Bundesstaat Florida.

Unter den Gästen sei auch "Rocky"-Star Sylvester Stallone, 70, erklärte ein Trump-Sprecher. Die Party sei "ausverkauft".

US-Medien hatten vor einigen Tagen berichtet, Stallone sei im Trump-Lager für einen Posten bei der staatlichen Kulturstiftung "National Endowment for the Arts" im Gespräch, die immerhin rund 150 Millionen Dollar pro Jahr verwaltet.

Stallone ließ aber durchblicken, dass er kein Interesse an der Aufgabe habe. Er fühle sich geehrt, glaube aber, dass er bei einer Tätigkeit für Veteranen mehr ausrichten könne, hieß es in einer Stellungnahme Stallones. Der Bruder des Schauspielers, Frank Stallone, hatte sich im Wahlkampf als großer Unterstützer Trumps hervorgetan.

Quincy Jones hat keine Lust auf Trump

Mindestens eine prominente Absage hat sich Trump für seine Silvester-Party geholt. Nachdem sein Team verkündet hatte, Star-Musikproduzent Quincy Jones, 83, sei auch bei der Sause in Palm Beach dabei, meldete sich wenig später dessen Sprecher und dementierte.

Jones ist langjähriger Unterstützer der Demokraten und hat für die Präsidentschaftskampagne von Hillary Clinton gespendet. Man wisse nicht, wo das Trump-Team die Information mit dem angeblichen Besuch der Silvesterfeier herhabe, erklärte Arnold Robinson dem US-Magazin "Variety". Mister Jones jedenfalls werde mit seiner Familie in Los Angeles feiern.