Nach Trumps Versprecher Tim Cook nennt sich jetzt Tim Apple

Wer das Twitterprofil von Apple-Chef Tim Cook besucht, sieht dort seit Kurzem nicht mehr den Namen "Tim Cook" - sondern bloß noch den Vornamen samt dem Apfel-Logo.

Cook reagierte damit auf den jüngsten Namens-Versprecher des US-Präsidenten: Donald Trump hatte den Unternehmenschef am Mittwoch im Weißen Haus getroffen, die beiden saßen gemeinsam vor Journalisten, und Trump wollte sich für Investitionen in die USA bedanken. "Wir wissen das sehr zu schätzen, Tim Apple", sagte Trump.

Cook nickte und verzog keine Miene.

Trump just called Apple CEO Tim Cook “Tim Apple” pic.twitter.com/gTHHtjWvc9 — Sean O'Kane (@sokane1) 6. März 2019

Der Versprecher brachte Trump viel Spott ein. Der Chefredakteur der liberalen Nachrichtenseite "Hill Reporter", James Kosur, schrieb bei Twitter, Trumps nächste Gäste seien "Bill Microsoft, Jack Twitter, Sergey Google, Elon Tesla und Mark Facebook".

Die Satire-Sendung "The Daily Show" von Trevor Noah schrieb: "Willkommen im Club, Tim Apple!" Dazu teilte die Redaktion einen früheren Clip mit dem Titel "Präsident Trump spielt 'Benenne diese Person'", der zeigt, wie Trump Namen durcheinanderbringt.

President Trump plays "Name That Person!" pic.twitter.com/H38cZ8QqQz — The Daily Show (@TheDailyShow) 30. Januar 2019

Unter anderem nannte der Präsident seinen Nationalen Sicherheitsberater John Bolton schon "Mike Bolton". Dem Kongressabgeordneten Kevin McCarthy dankte er bei einem gemeinsamen Auftritt mit den Worten: "Thank you, Steve." Und die Chefin des Rüstungskonzerns Lockheed Martin, Marillyn Hewson, nannte er in der Vergangenheit "Marillyn Lockheed".