Klage eingereicht Ex-Playboy-Model will öffentlich über angebliche Trump-Affäre sprechen

Das ehemalige Playboy-Model Karen McDougal, das behauptet, eine Affäre mit Donald Trump gehabt zu haben, hat Klage gegen den Verlag der Illustrierten "National Enquirer" bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht. Der Verlag American Media Inc. habe ihr im Jahr 2016 150.000 Dollar gezahlt, damit sie Stillschweigen über ihr angebliches Verhältnis bewahre. Nun will sie die rechtliche Vereinbarung auflösen.

Das Magazin "The New Yorker" hatte vergangenen Monat von der vermeintlichen Affäre berichtet. Demnach hat das Blatt "National Enquirer" für diese Exklusivgeschichte gezahlt - sie aber nie veröffentlicht. Der Chef David Pecker hatte Trump als seinen "persönlichen Freund" bezeichnet.

Karen McDougal behauptet, sie und Trump hätten in den Jahren 2006 und 2007 eine zehnmonatige "romantische Beziehung" gehabt. Der Zeitraum überschneidet sich mit der angeblichen Affäre mit der US-Pornodarstellerin Stormy Daniels. Zu der Zeit war Donald Trump bereits mit seiner dritten Ehefrau Melania verheiratet. Trumps jüngster Sohn Barron wurde 2006 geboren.

Sie sei verleitet worden, zu unterschreiben

Laut Karen McDougal hat ihr damaliger Anwalt heimlich mit Trumps Anwalt Michael Cohen den Deal ausgehandelt. Beide Anwälte wollten dazu keine Erklärung abgeben.

Nun will Karen McDougal vor Gericht erwirken, dass die Vereinbarung für ungültig erklärt wird. Ihren Angaben zufolge sei sie seinerzeit dazu verleitet worden zu unterschreiben. Es sei nicht richtig, mit Klagen zu drohen, um zu verhindern, dass jemand etwas von öffentlichem Interesse preisgeben könnte.

"American Media Inc. hat mich angelogen, hat leere Versprechungen gemacht und mich immer wieder eingeschüchtert und manipuliert. Ich will nur die Gelegenheit haben, die Sache klarzustellen und mit meinem Leben fortzufahren, frei von dieser Firma, ihren Führungskräften und ihren Anwälten", sagte Karen McDougal.

Der Verlag teilte in einer Erklärung mit, dass er einen gültigen Vertrag mit Karen McDougal habe und eine einvernehmliche Lösung mit ihr finden wolle. Sie sei frei, auf Presseanfragen zu ihrer Beziehung zu Trump seit 2016 - also lange nach der angeblichen Affäre - zu antworten. Die Unterstellung, der Verlag habe sie zum Schweigen gebracht, sei unbegründet.